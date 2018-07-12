Украина в ожидании конца света. И воды

Украина стоит на пороге коммунального апокалипсиса. 11 июля на грани остановки оказалось киевское метро, с 1 августа вся столица рискует остаться без горячей воды. В стране в это время начались проблемы с хлором — из кранов украинцев может исчезнуть вообще вся вода

Киевлян на заседании горсовета огорошил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. Он заявил, что метро может остановиться в любой момент.

«Исполнительная служба Министерства юстиции Украины заблокировала работу предприятия. С недавнего времени, кроме счетов, заблокированы кассы столичной подземки, что может остановить работу метрополитена», — сказал Поворозник.

Киевский метрополитен задолжал за поставку компанией «Укррослизинг» 100 вагонов в 2010-2013 годах. Долг составляет около 1,8 млрд грн (около $69 млн).

Но уже через несколько часов после заявления Поворозника депутаты Киевсовета поручили руководству метрополитена начать переговоры о реструктуризации долга.

Примечательно, что с 14 июля в украинской столице вырастет цена проезда в метро — с 5 до 8 гривен.

Бюджета на «хотелки» не хватит

О проблемах киевлян с горячей водой мы уже писали. Из-за спора «Нефтегаза» и столичных властей воды в кранах горожан может не оказаться не только летом, но и осенью. А если стороны не договорятся, под угрозой срыва окажется и начало отопительного сезона.

Эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко пояснил изданию Украина.ру, что значительная доля долгов «Киевэнерго» образовалась из-за неплатежей.

«Это не сами по себе долги, а пеня, которую «Нафтогаз» насчитал на долги. Соответственно, пеня эта возникла по двум причинам. Причина первая — установление правительством цены на газ. Украина является уникальной страной, где государство устанавливает рыночную стоимость газа. В результате она никакого отношения не имеет к возможностям населения по покупке коммунальных услуг, куда заложена такая цена на газ. Это с одной стороны. А с другой стороны, у правительства нет возможности компенсировать эту разницу в цене. Когда субсидиантами являются 2/3 населения, возможностей бюджета покрыть хотелки «Нафтогаза» по получению миллионных зарплат и миллиардных премий как-то не хватает», — констатирует эксперт.

В целом, добавляет Гаврилечко, киевская власть в последние годы точно не собиралась никак урегулировать ситуацию с обеспечением горожан водой и теплом.

От бардака к Армагеддону?

А уже со следующей недели в Украине может остановиться подача воды в централизованную водопроводную сеть — в стране нет хлора для обеззараживания. «ДнепрАзот», производитель жидкого хлора, используемого для «очистки» питьевой воды, предупредил об остановке производства.

Работники предприятия приехали в Киев — протестовать и требовать защитить их права.

Комментируя эту ситуацию, Юрий Гаврилечко отмечает: если в Украине имеют место странности в определении цены на газ, имеет место быть государственная корпорация «Нафтогаз», «которая абсолютно спокойно может контролировать Кабинет министров, в частности премьер-министра, как это было в ситуации с премиями господина Коболева сотоварищи, то, по-моему, это называется одним словом — „бардак“.

По его словам, если государство ничего не будет делать, чтобы этот бардак не перерос в хаос, то Армагеддон может приблизиться: потому что любые политические баталии в конечном итоге упираются в то, что о чем-то договариваются.

»Пока не будет политической стабильности, боюсь, во всем остальном стабильности тоже не будет», — уверен эксперт.

На старых запасах

Украина сегодня фактически «донашивает» то, что осталось ей в наследство от СССР. Но время берет свое: изношенная инфраструктура трещит по швам по всей стране. Асфальт на дорогах сходит вместе со снегом, мосты рушатся, а количество аварий на коллекторах и тепломагистралях постоянно растет.

Система не обновлялась годами, она местами чудом держится в рабочем состоянии, о чем говорят ЧП в разных регионах Украины. И если власти не возьмутся за проблему, дальше будет только хуже.