Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по MH17

Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по делу MH17

Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, которое касается проведения суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Как сообщает телеканал «112 Украина », за принятие соглашения проголосовал 241 народный депутат.

Отмечается, что со стороны Украины уполномоченными органами определили Генпрокуратуру Министерство юстиции ; со стороны Нидерландов — министра безопасности и юстиции.

Соглашение регулирует вопросы передачи на Украину исполнения наказаний, в том числе, на основании приговоров, вынесенных заочно, возможность применения к осуждённым мер до принятия решения об исполнении наказания.

13 июня сообщалось, что Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года.

Ранее стало известно, что парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.