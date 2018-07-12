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Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по MH17
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Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по делу MH17 

RT на русском 12 июля 2018
Фото: Reuters
Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международно-правовом сотрудничестве, которое касается проведения суда по делу о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
Как сообщает телеканал «112 Украина», за принятие соглашения проголосовал 241 народный депутат.
Отмечается, что со стороны Украины уполномоченными органами определили Генпрокуратуру и Министерство юстиции; со стороны Нидерландов — министра безопасности и юстиции.
Соглашение регулирует вопросы передачи на Украину исполнения наказаний, в том числе, на основании приговоров, вынесенных заочно, возможность применения к осуждённым мер до принятия решения об исполнении наказания.
13 июня сообщалось, что Нидерланды одобрили соглашение с Украиной, касающееся уголовного преследования подозреваемых в причастности к крушению Boeing 777 на Украине в июле 2014 года.
Ранее стало известно, что парламент Нидерландов отклонил предложение привлечь Украину к ответственности за крушение МH17.
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