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Власти Украины оштрафовали телеканал за трансляцию концерта ко Дню Победы
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Власти Украины оштрафовали телеканал за трансляцию концерта ко Дню Победы 

Российская Газета 11 июля 2018
Власти Украины оштрафовали телеканал «Интер» за трансляцию концерта, приуроченного к празднованию Дня Победы 9 мая. Сумма взыскания составляет 4 миллиона украинских гривен (около 150 тысяч долларов США).
Решение было приняло Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины, все члены которого единогласно расценили произошедшее как нарушение и проголосовали за наложение штрафа в размере 25 процентов от лицензионного сбора.
Причиной для штрафа послужил вызвавший в последние дни резонанс эпизод, в котором ведущий концерта Андрей Доманский призвал «не допустить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице». Власти Украины расценили звучавшие со сцены слова как «разжигание ненависти».
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