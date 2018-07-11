Власти Украины оштрафовали телеканал за трансляцию концерта ко Дню Победы 

Власти Украины оштрафовали телеканал «Интер» за трансляцию концерта, приуроченного к празднованию Дня Победы 9 мая. Сумма взыскания составляет 4 миллиона украинских гривен (около 150 тысяч долларов США).
Решение было приняло Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины, все члены которого единогласно расценили произошедшее как нарушение и проголосовали за наложение штрафа в размере 25 процентов от лицензионного сбора.
Причиной для штрафа послужил вызвавший в последние дни резонанс эпизод, в котором ведущий концерта Андрей Доманский призвал «не допустить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице». Власти Украины расценили звучавшие со сцены слова как «разжигание ненависти».