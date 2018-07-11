Власти Украины оштрафовали телеканал за трансляцию концерта ко Дню Победы

Власти Украины оштрафовали телеканал «Интер» за трансляцию концерта, приуроченного к празднованию Дня Победы 9 мая. Сумма взыскания составляет 4 миллиона украинских гривен (около 150 тысяч долларов США).

Решение было приняло Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания Украины, все члены которого единогласно расценили произошедшее как нарушение и проголосовали за наложение штрафа в размере 25 процентов от лицензионного сбора.