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Климкин обвинил ФИФА в «политических играх»
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Климкин обвинил ФИФА в «политических играх» 

Деловая газета «Взгляд» 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) участвует в «политических играх», комментируя инцидент с защитником хорватской сборной Домагоем Видой, который выкрикнул лозунг «Слава Украине!» после победы над Россией.
«Поскольку спорт формально отделен от политики, МИД воздерживается от прямой полемики с ФИФА, хотя нам и не нравится, что сама федерация явно не отказывается от политических игр. А вот со всеми остальными — поработаем», — написал Климкин в своем Facebook.
По его словам, позицию Киева международным футбольным чиновникам уже выразила Федерация футбола Украины. «И полторы сотни тысяч наших болельщиков также сказали свое веское слово», — сказал министр.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Международной федерации футбола приходится бороться с безумием Украины.
Напомним, после победы сборной Хорватии над командой России член делегации Огнен Вукоевич и защитник команды Домагой Вида опубликовали видеозапись, на которой Вида выкрикнул «Слава Украине!», а Вукоевич сказал, что посвящает победу Украине.
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