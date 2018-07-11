Климкин обвинил ФИФА в «политических играх»

Украины Глава МИД Павел Климкин заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) участвует в «политических играх», комментируя инцидент с защитником хорватской сборной Домагоем Видой, который выкрикнул лозунг «Слава Украине!» после победы над Россией

«Поскольку спорт формально отделен от политики, МИД воздерживается от прямой полемики с ФИФА, хотя нам и не нравится, что сама федерация явно не отказывается от политических игр. А вот со всеми остальными — поработаем», — написал Климкин в своем Facebook.

По его словам, позицию Киева международным футбольным чиновникам уже выразила Федерация футбола Украины. «И полторы сотни тысяч наших болельщиков также сказали свое веское слово», — сказал министр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Международной федерации футбола приходится бороться с безумием Украины.