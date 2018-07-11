Госдеп профинансирует обучение будущих украинских чиновников

Госдепартамент профинансирует обучение будущих украинских чиновников основам правительственной коммуникации.

Отмечается, что целью программы является налаживание партнёрства между американским университетом и одним из вузов Украины для разработки программы обучения в сфере коммуникации.

Получателю гранта Госдепа предстоит оценить текущее состояние образования для государственных служащих в данной сфере.

Ведомство планирует организовать взаимные визиты между сотрудниками американских и украинских вузов с целью обмена опытом и передовыми методами обучения в области подготовки специалистов по правительственным коммуникациям.

При этом данные визиты, как подчёркивается в документе, также нужны для понимания особой специфики обстоятельств, с которыми сталкивается Украина в ходе «многоуровневого конфликта с Россией ».

Ранее стало известно, что Госдепартамент намерен заняться обучением украинских журналистов и «налаживанием связей» между сотрудниками СМИ из США и Украины.