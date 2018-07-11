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Украинцы обвалили рейтинг «Газпрома» на Facebook
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Украинцы обвалили рейтинг «Газпрома» на Facebook 

Рамблер 11 июля 2018
Фото: РИА Новости
Украинцы низкими оценками обвалили рейтинг страницы «Газпрома» в соцсети Facebook. Об этом сообщает ТСН.
По данным портала, 10 июля на фоне скандала с хорватскими футболистами украинцы начали ставить Газпрому «единицы» и писать на странице комментарии «слава Украине» и «слава Хорватии».
За несколько часов рейтинг упал до 1,5 балла из пяти. В итоге администраторы закрыли функцию оценок.
В этот же день украинцы запустили в Facebook флешмоб в поддержку хорватов, начав писать на странице FIFA лозунг «слава Украине» на разных языках. В комментариях организацию обвинили в том, что она «любит деньги „Газпрома“, а не футбол». Пользователи также ставили странице низкие оценки и обвалил ее рейтинг, вынудив FIFA отключить оценки.
Причиной скандала на ЧМ-2018 стало видео, записанное защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и экс-игроком команды Огненом Вукоевичем. На видео Вида выкрикнул «слава Украине», а Вукоевич посвятил победу над сборной РФ «Динамо» и Украине. Оба футболиста ранее выступали за киевское «Динамо».
Сами игроки и Хорватский футбольный союз принесли извинения за ролик. Вукоевича исключили из числа членов хорватской делегации на ЧМ-2018 и освободили от должности помощника тренера сборной. FIFA вынесла Виде предупреждение и оштрафовала Вукоевича. В Верховной Раде предложили компенсировать ему штраф и пригласили на работу в украинскую футбольную федерацию.
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