Украинцы обвалили рейтинг «Газпрома» на Facebook

Украинцы низкими оценками обвалили рейтинг страницы «Газпрома» в соцсети Facebook. Об этом сообщает ТСН.

По данным портала, 10 июля на фоне скандала с хорватскими футболистами украинцы начали ставить Газпрому «единицы» и писать на странице комментарии «слава Украине » и «слава Хорватии ».

За несколько часов рейтинг упал до 1,5 балла из пяти. В итоге администраторы закрыли функцию оценок.

В этот же день украинцы запустили в Facebook флешмоб в поддержку хорватов, начав писать на странице FIFA лозунг «слава Украине» на разных языках. В комментариях организацию обвинили в том, что она «любит деньги „Газпрома“, а не футбол». Пользователи также ставили странице низкие оценки и обвалил ее рейтинг, вынудив FIFA отключить оценки.

Причиной скандала на ЧМ-2018 стало видео, записанное защитником сборной Хорватии Домагоем Видой и экс-игроком команды Огненом Вукоевичем. На видео Вида выкрикнул «слава Украине», а Вукоевич посвятил победу над сборной РФ «Динамо» и Украине. Оба футболиста ранее выступали за киевское «Динамо».