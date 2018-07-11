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Шойгу оценил возможность российско-украинской войны
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Шойгу оценил возможность российско-украинской войны 

Свободная пресса 1 час назад
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью итальянскому изданию Giornale рассказал о том, что не считает возможным начало прямого военного конфликта между Россией и Украиной.
При этом он отметил, что в Донбассе сохраняется угроза геноцида русских, помешать которому может только неукоснительное выполнение Киевом положений минских соглашений.
"К сожалению, Киев упорно уклоняется от их выполнения, находя для этого различные надуманные предлоги и делая голословные обвинительные заявления в адрес России", — сказал министр и выразил надежду, что европейские страны смогут повлиять на украинские власти в этом вопросе.
Шойгу подчеркнул, что украинское правительство категорически не хочет вступать в диалог с представителями Донецка и Луганска, без которого невозможна нормализация обстановки в регионе, пишет ТАСС.
Ранее депутат «Блока Петра Порошенко» Олег Барна заявил, что Украина одержит победу в экономической войне с Россией, если примет в качестве примера китайскую модель развития страны.
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