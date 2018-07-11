Центр Киева блокирован машинами

Центр Киева заблокировали автовладельцы с европейскими номерами

Автовладельцы с европейскими номерами пикетируют в среду Верховную раду в Киеве, из-за них движение в правительственном квартале города заблокировано, передает телеканал "112 Украина ".

По данным телеканала на площади Конституции перед зданием парламента собралось много людей. Акция проходит в спокойной обстановке, за порядком следят правоохранители.

Митинг проходит из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этих пор полиция не имела права останавливать машины с европейскими номерами.

Машины с еврономерами массово заполонили Украину из-за их дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. Власти пытаются разрешить эту проблему, однако пока не приняли соответствующего закона. Среди вариантов владельцам таких машин предлагали льготное растаможивание.

Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.