Ещё
Центр Киева блокирован машинами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр Киева заблокировали автовладельцы с европейскими номерами 

РИА Новости 1 час назад
Автовладельцы с европейскими номерами пикетируют в среду Верховную раду в Киеве, из-за них движение в правительственном квартале города заблокировано, передает телеканал "112 Украина".
По данным телеканала на площади Конституции перед зданием парламента собралось много людей. Акция проходит в спокойной обстановке, за порядком следят правоохранители.
Митинг проходит из-за того, что правительство разрешило полиции проверять автомобили с иностранной регистрацией и применять к ним штрафные санкции в соответствии с таможенным законом. До этих пор полиция не имела права останавливать машины с европейскими номерами.
Машины с еврономерами массово заполонили Украину из-за их дешевизны и лазеек в законодательстве, позволяющих их не растаможивать. Власти пытаются разрешить эту проблему, однако пока не приняли соответствующего закона. Среди вариантов владельцам таких машин предлагали льготное растаможивание.
Ранее владельцы нерастаможенных автомобилей уже проводили акции в Киеве. Они выступают за упрощение растаможивания авто с иностранными номерами.
Последние новости
Мару Багдасарян предложили лишить гражданства Яровая жестко ответила сенатору из США Джонсон в письме Мэй сделал громкое заявление
Комментарии14
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Налоговики захотели контролировать счета россиян159
Греция высылает российских дипломатов281
Директор школы навлекла гнев родителей фотографией4
«Северный поток» остановят через неделю69
Пенсионный возраст для женщин могут снизить326
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
01:45
Пенсионный возраст для женщин могут снизить
Экономика Личный счет
00:39
МЧС ждет масштабная «чистка»
Политика
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
02:07
Центр Киева блокирован машинами
Украина В мире
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
03:42
«Северный поток» остановят через неделю
Экономика Компании
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение