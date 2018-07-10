Ещё
Украина объяснила планы по ядерной сделке с Россией «подставой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина объяснила планы по ядерной сделке с Россией «подставой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Письмо в адрес «Росатома», в котором говорится о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики, является фейком. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалык в разговоре с изданием «Экономическая правда».
Министр продемонстрировал другое письмо, где речь идет лишь о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. По словам источника издания, первое письмо подлинное, но Насалык мог заверить его не читая из-за огромного количества документов. Министр полагает, что ему передали письмо на подпись, чтобы подставить.
Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Игорь Насалык в своем письме на имя первого замдиректора «Росатома» Кирилла Комарова предложил наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Отмечалось, что в послании также подтверждалась заинтересованность Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Россией.
В 2010 году Россия и Украины приняли решение о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. В середине 2015-го Киев заморозил проект.
Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль отвергает эти обвинения.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом38
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение