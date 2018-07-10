Украина объяснила планы по ядерной сделке с Россией «подставой»

Письмо в адрес «Росатома» , в котором говорится о заинтересованности Киева в восстановлении двустороннего сотрудничества с Москвой в сфере ядерной энергетики, является фейком. Об этом заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалык в разговоре с изданием «Экономическая правда».

Министр продемонстрировал другое письмо, где речь идет лишь о готовности обсудить состояние реализации совместных проектов. По словам источника издания, первое письмо подлинное, но Насалык мог заверить его не читая из-за огромного количества документов. Министр полагает, что ему передали письмо на подпись, чтобы подставить.

Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Игорь Насалык в своем письме на имя первого замдиректора «Росатома» Кирилла Комарова предложил наращивать сотрудничество в сфере атомной энергетики. Отмечалось, что в послании также подтверждалась заинтересованность Министерства энергетики и угольной промышленности Украины в дальнейшем развитии двусторонних отношений с Россией

В 2010 году Россия и Украины приняли решение о совместном строительстве завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области. В середине 2015-го Киев заморозил проект.