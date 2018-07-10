Пан или пропал: кто хочет сместить Порошенко

За русских и мир

Украина заметно отличается от соседних России Белоруссии динамичностью политических процессов. Политика здесь настолько реальна, что дискуссии в парламенте нередко заканчиваются потасовками; неугодное правительство смещают вместе с президентом, а президентские выборы, даже очередные, всегда таят интригу. И чем ближе выборы 2019 года, тем актуальнее становится идея выдвижения единого кандидата от юго-востока, который позволил бы объединить электоральные возможности всех партий, представляющих интересы русскоязычных граждан Украины. А учитывая рекордно низкие рейтинги Петра Порошенко , его конкурент с юго-востока имеет неплохие шансы на победу. Но это был бы слишком прямой и легкий путь, а на Украине таких не ищут. Здесь все понимают, что предвыборный период — время больших возможностей, когда пешка может выйти в ферзи. В переплетении амбиций, интриг, конфликтов и интересов украинских политиков разбиралась «Лента.ру»

Пан или пропал

Бегство Виктора Януковича в феврале 2014 года и последовавший за этим распад Партии регионов существенно ослабили политическое представительство юго-восточной Украины. Новосозданный «Оппозиционный блок» стал лишь бледной копией бывшей партии власти.

«Оппозиционеров» обвиняли в том, что ради сохранения своего бизнеса и позиций во власти после 2014 года они предали интересы своих избирателей — русских и русскоязычных жителей Украины. Свою роль сыграли и действия режима Порошенко, который с 2014 года довольно эффективно зачищает от оппонентов политическое поле страны.

В этих условиях президентские и парламентские выборы, которые с разницей в шесть месяцев пройдут в 2019 году, станут для нынешних политиков юго-востока хорошим и, возможно, единственным шансом выбраться из своего политического чулана.

С одной стороны, жители Украины устали от войны, коррупции и нищеты. Они жаждут возвращения мира и достатка. По данным опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», эти требования являются основными для большинства украинских избирателей.

Правящая власть не может удовлетворить эти запросы. Режим Порошенко нацелен на продолжение войны и не способен вывести страну из социально-экономического кризиса. Рейтинги власти минимальны, а уровень поддержки оппозиционных политиков, напротив, находится на максимуме за последние четыре года, и грех этим не воспользоваться.

С другой стороны, после провала в 2014 году политики юго-востока так и не смогли объединиться. В результате на одном электоральном поле борются сразу несколько политических групп. Это приводит к дезориентации избирателей и ухудшению конечных результатов всех участников предвыборной борьбы. Свою роль играет и дискредитация оппозиционных политиков: пренебрежение интересами избирателей и периодические «договорняки» с властью не идут им на пользу.

Против них работает и действующая украинская власть. С 2014 года на лидеров юго-востока регулярно заводят уголовные дела, им угрожают физической расправой радикалы и даже представители власти. Поэтому 2019 год станет для оппозиции моментом истины. Победа позволит им восстановить утраченные в 2014 году позиции, а Украина получит шанс вернуться к привычной для нее политике балансирования между Западом и Россией.

Поражение, напротив, развяжет власти руки для дальнейшего преследования конкурентов и разгрома их бизнеса. Еще один политический цикл в режиме оппозиции они могут просто не пережить.

Кандидаты в кандидаты

Такая щекотливая ситуация ставит оппозиционных политиков в сложное положение накануне избирательной кампании. Поодиночке им не победить, так что сама логика выживания требует консолидации усилий. Тем более что все они топчутся на поляне социально-экономической повестки, да и со стороны общества есть запрос на такого кандидата.

В мае этого года социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, согласно которым пять наиболее важных проблем страны — это война в Донбассе, коррупция, безработица, рост цен и тарифов на ЖКХ.

Стремление к миру и социально-экономические проблемы — вот что волнует украинского избирателя. При этом присоединение Крыма к России в этом списке стоит аж на 16-м месте.

Неудивительно, что в этих условиях растет популярность политиков, ратующих за прекращение войны, выстраивание прагматичных отношений с Россией и выход из социально-экономического кризиса. Действующая власть проводит прямо противоположную политику, и симпатии избирателей закономерно клонятся к оппозиции, в первую очередь — к политикам от юго-востока как к самым ярким выразителям чаяний народа.

Это четко выражается в рейтингах. По данным соцопроса, проведенного в апреле Киевским международным институтом социологии, за Юрия Бойко , лидера «Оппозиционного блока» (ОБ), готовы проголосовать 8,6 процента определившихся избирателей. Лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича поддерживают 8,8 процента украинцев.

По отдельности они уступают всем прочим кандидатам. В случае же объединения усилий и выдвижения единого кандидата условный Бойко-Рабинович получает 17,4 процента. А это первое место в президентском рейтинге — нынешний лидер Юлия Тимошенко имеет 16,1 процента.

Схожая ситуация и с рейтингами политических партий. По отдельности «Оппозиционный блок» и «За жизнь» имеют по 9,3 процента и являются парламентскими середняками без серьезных шансов выиграть выборы в Раду.

Но в случае коалиции их сумарный рейтинг даст 18,6 процента голосов, и объединенная партия юго-востока станет лидером, уверенно опережая ближайшего конкурента — «Батькивщину» Юлии Тимошенко, у которой 14,4 процента голосов.

Интрига состоит еще и в том, что менее чем за год до выборов примерно треть избирателей не определились со своим выбором. Еще 14 процентов не собираются идти на выборы, а 5,7 заявили, что испортят бюллетень.

В условиях, когда половина граждан Украины собираются игнорировать выборы или не определились со своим кандидатом, все политические силы будут работать над повышением явки. Каждый новый голос в такой ситуации может оказаться решающим.

Политтехнологи ОБ наверняка сделают ставку на повышение явки с сегодняшних 50 до 70 процентов. Ключевыми темами их агитации станут гуманитарные вопросы: защита русского языка и православной церкви

Темы избитые, но игра стоит свеч: повышение явки на юго-востоке приведет на избирательные участки дополнительные несколько миллионов человек. Их голоса могут оказаться критически важными для поддержки оппозиционных кандидатов.

Политтехнологи из штаба ОБ надеются на еще один скрытый ресурс. Для избирателей современной Украины характерно замалчивание своей позиции.

Поддержка пророссийских кандидатов и симпатии к России могут стать поводом для преследований, поэтому многие держат в тайне свои предпочтения вплоть до дня выборов. В этом случае возможно повторение того же сценария, что и на президентских выборах в США в 2016 году: люди не будут отвечать социологам или скажут, что собираются голосовать за «Блок Порошенко», но в день выборов придут и проголосуют за своего кандидата. Это может принести ОБ дополнительные миллионы голосов.

Ненужная победа

Несмотря на хорошие шансы на победу и серьезные последствия в случае провала на выборах, политики юго-востока, кажется, не собираются выдвигать единого кандидата. И на то есть свои причины.

Многие из них рассчитывают на реализацию собственных партийных проектов на парламентских выборах осенью 2019 года. Это все тот же «Оппозиционный блок» во главе с Юрием Бойко и «За жизнь» Вадима Рабиновича. А еще есть «Христианские социалисты» Михаила Добкина и «Партия мира» Вадима Новинского . Внутри ОБ существует группа Александра Вилкула , который имеет свою автономную группу соратников и не прочь сыграть самостоятельно.

Добкин и Новинский тоже когда-то вышли из ОБ, поэтому нельзя исключать появления своей партии и у Вилкула. Для них для всех президентские выборы станут в первую очередь трамплином к выборам парламентским, которые состоятся чуть позже. То есть это хороший шанс заявить о себе, и было бы странно в такой ситуации работать на чужой рейтинг, поддерживая единого кандидата.

По этой причине совместная работа на общую победу не интересует политиков юго-востока. Напротив, они предпочитают жестко конкурировать друг с другом. Пример тому — конфликт Вадима Рабиновича с Сергеем Левочкиным (еще один из лидеров ОБ) и Юрием Бойко. В марте этого года политики обменялись жалобами друг на друга в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Подконтрольный Левочкину телеканал «Интер» десять дней раскручивал историю с якобы чрезмерными расходами Рабиновича на авиаперелеты. В ответ тот обвинил Левочкина в том, что тот потратил 3,9 миллиона евро на 63 полета, а Бойко — 4,1 миллиона евро на 84 полета.

Еще Вадим Рабинович публично обвинял Левочкина в наличии у того виллы во Франции стоимостью в 40 миллионов евро. Явных последствий для Левочкина не последовало, однако конфликты между политиками негативно отражаются на их партиях и, скорее всего, скажутся на их рейтингах.

Еще одной причиной, по которой политики юго-востока не стремятся объединяться вокруг единого кандидата, — опасение, что после победы он начнет подминать под себя бывших союзников. Это старая политическая традиция на Украине — точно так же вели себя Виктор Янукович и Петр Порошенко. Придя к власти во главе коалиции, они почти сразу начинали избавляться от партнеров.

Для Януковича это закончилось свержением при молчаливом одобрении значительной части его же партии. Порошенко пока не свергли, однако он идет путем Януковича, активно ослабляя или устраняя бывших союзников. Вполне закономерно, что политики юго-востока не желают повторения чужих ошибок.

Они могли бы выбрать равноудаленного от разных кланов и маловлиятельного политика, который бы стал компромиссным кандидатом. Однако пример России, где элиты в конце 90-х выбрали, как им казалось, маловлиятельного кандидата, до сих пор не дает спокойно спать украинским политикам.

Свой среди чужих

Главная же причина, по которой политики юго-востока не спешат выдвигать единого кандидата, — сотрудничество части из них с действующей властью. Опрошенные «Лентой.ру» украинские политики намекают, что Юрий Бойко связан с администрацией президента Украины и обменивает свое пассивное участие в президентских выборах на сохранение партийных бизнес-активов.

Поддержка со стороны власти косвенно подтверждается тем, что генпрокуратура , подконтрольная президенту Украины, неожиданно сняла все претензии по уголовному делу о так называемых «вышках Бойко». В 2011 году государственная компания «Черноморнефтегаз» приобрела две буровые вышки по цене, как считается, в два раза выше рыночной. Министром энергетики, курирующим эту сделку, был как раз Юрий Бойко. Сумму убытка генпрокуратура оценивала в 144 миллиона долларов.

После победы Майдана новая власть активно раскручивала это уголовное дело, однако в феврале этого года генеральная прокуратура внезапно объявила об отсутствии каких-либо претензий к Бойко. Главным виновником хищения 144 миллионов назначили бывшего президента Виктора Януковича.

Вывод из уголовного дела лидера ОБ и обвинения Януковича, недосягаемого для украинского правосудия, позволяет предположить, что украинская власть сознательно расчищает Бойко дорогу к президентским выборам.

Еще одним косвенным свидетельством поддержки со стороны власти является активный пиар Бойко на телеканале «Прямой». Этот телеканал появился летом 2017 года и отметился быстрым продвижением, перекупкой известных журналистов и явной поддержкой Петра Порошенко. Все это позволяет предположить, что «Прямой» связан с администрацией президента

Украинский блогер Анатолий Шарий на своем канале в YouTube обратил внимание, что «Прямой» активно критикует Юлию Тимошенко, главного конкурента Петра Порошенко на президентских выборах. При этом Юрия Бойко, вроде бы тоже соперника президента, канал не просто не критикует, а напротив — дает ему трибуну для выступлений. На основании этого Шарий делает вывод, что украинская власть специально «растит» Бойко к грядущим выборам.

Интерес власти в поддержке Бойко в качестве основного кандидата от юго-востока прост. Судя по данным соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, лидер ОБ является самым комфортным для Порошенко соперником на выборах.

Если, попав во второй тур, Тимошенко вполне способна победить действующего президента, то в случае выхода во второй тур Бойко (не в качестве единого кандидата) итог выборов не столь очевиден. В этом случае Порошенко, развернув кампанию против «ставленника Москвы » (а любой политик от юго-востока будет обвинен в работе на Кремль), скорее всего, наберет больше голосов.

Остается пока открытым вопрос, как не допустить во второй тур Тимошенко. Но это уже вопрос технологии выборов. Административный ресурс, плюс травля в подконтрольных СМИ, плюс инертный электорат Тимошенко, который надо еще довести до избирательных участков.

Своя игра

Впрочем, украинская власть может серьезно просчитаться, выбрав в качестве комфортного партнера Юрия Бойко. Против лидера ОБ закрыли уголовные дела и обеспечили медиаподдержку со стороны президентских СМИ. Но если провластные телеканалы в любой момент могут возобновить критику, то открыть новые уголовные дела за полгода до выборов, тем более после того, как с него публично сняли все обвинения, скорее всего, не получится.

Бойко и его окружение вполне могут задумать свою игру. Нельзя исключать и того, что они планируют занять в этой партии отнюдь не пассивную роль. « Украинская правда » опубликовала статью, из которой следует, что с Бойко работают украинские политтехнологи из «Центра политических решений» и американские из компании «Сlearpath strategies».

Украинские специалисты ранее уже отметились в политических проектах Левочкина — например, в мэрской кампании Виталия Кличко . В кампании Бойко они займутся разработкой бренда кандидата и работой над главными пунктами его предвыборной программы, а американцы возьмут на себя общую стратегию и работу с электоратом.

В Telegram-канале «Украинской правды», в котором публикуется информация от анонимных источников издания, появилась информация, что Сергей Левочкин вел переговоры об объединении партий юго-востока и выдвижении единого кандидата на выборах. А говорил он ни с кем иным, как с Виктором Медведчуком , которого считают главным спонсором партии Рабиновича.

По всей видимости, переговоры закончились успешно. На прошлой неделе на своей странице в Facebook Вадим Рабинович призвал оппозиционных политиков немедленно начать переговоры о выдвижении единого кандидата на президентских и консолидации усилий на парламентских выборах.

Что это — ловкий пиар-ход, призванный заставить оппозиционных политиков объединяться на условиях Рабиновича, или настоящая попытка рискнуть всем ради смещения действующей власти, мы узнаем уже очень скоро.