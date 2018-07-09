Киевский суд допросит бывшего депутата Верховной Рады по событиям на Майдане 

Святошинский районный суд Киева допросит бывшего парламентария в качестве свидетеля по делу пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 человек во время массовый акций протеста на Майдане 20 февраля 2014 года.
«Основанием обращения стороной защиты с вышеуказанным ходатайством стало то, что свидетель Артёменко сообщил, что он как активный участник акций протеста был непосредственным очевидцем того, как группой митингующих, в состав которых входил сам Артёменко, были обнаружены три места дислокации снайперов, которые 20 февраля 2014 расстреливали митингующих и правоохранителей», — пояснил адвокат обвиняемых Александр Горошинский.
По его словам, политик может также сообщить и другие сведения, которые помогут установить детали происходящего на Майдане 20 февраля 2014 года. Адвокат отметил, что допрос должен проводиться в рамках процедуры международно-правовой помощи в режиме видеоконференции с территории США.
«Если всё пойдёт хорошо, то это произойдёт не раньше осени», — считает Горошинский.
В третью годовщину Майдана на телеканале Matrix Canale 5 состоялась премьера документального фильма итальянского журналиста Жана Микалессина, в котором трое граждан Грузии, принимавших непосредственное участие в акциях протеста в Киеве, рассказали, как всё происходило на самом деле. Александр Ревазишвили и Залоги Кварацхелия сообщили, что в 2013 году их нанял военный советник бывшего президента Грузии Мамука Мамулашвили, а также подтвердили, что 20 февраля 2014 года нынешний глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопаности Сергей Пашинский приказал вести огонь не важно куда, лишь бы посеять панику. По данным Горошинского, два грузинских наёмников, которым обещали заплатить по $5 тысяч за участие в событиях на Майдане, согласились дать показания в режиме видеосвязи из Армении и назвать имена организаторов и непосредственных исполнителей расстрелов на киевской площади.
В апреле 2017 года президент Украины Пётр Порошенко лишил Артёменко гражданства за предложение провести всеукраинский референдум о сдаче Крыма в аренду России на 30-50 лет, а по истечению этого срока проводится референдум на полуострове под контролем международных структур, на котором и решится окончательно вопрос принадлежности полуострова. Тем не менее, лицом без гражданства политик не стал, поскольку имеет паспорта более двух других государств. Кроме того, СМИ сообщили, что его сын и дочь — граждане США, другой сын — гражданин Канады, а ещё один ребёнок имеет гражданство Украины. Спустя месяц Верховная Рада досрочно сняла с него депутатскую неприкосновенность.