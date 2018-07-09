Киевский суд допросит бывшего депутата Верховной Рады по событиям на Майдане

Святошинский районный суд Киева допросит бывшего парламентария в качестве свидетеля по делу пяти бывших сотрудников спецподразделения МВД Украины «Беркут», обвиняемых в убийстве 48 человек во время массовый акций протеста на Майдане 20 февраля 2014 года.

«Основанием обращения стороной защиты с вышеуказанным ходатайством стало то, что свидетель Артёменко сообщил, что он как активный участник акций протеста был непосредственным очевидцем того, как группой митингующих, в состав которых входил сам Артёменко, были обнаружены три места дислокации снайперов, которые 20 февраля 2014 расстреливали митингующих и правоохранителей», — пояснил адвокат обвиняемых Александр Горошинский.

По его словам, политик может также сообщить и другие сведения, которые помогут установить детали происходящего на Майдане 20 февраля 2014 года. Адвокат отметил, что допрос должен проводиться в рамках процедуры международно-правовой помощи в режиме видеоконференции с территории США

«Если всё пойдёт хорошо, то это произойдёт не раньше осени», — считает Горошинский.