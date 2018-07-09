В украинском лесу нашли миллионы гривен

В лесополосе неподалеку от Днепра (бывший Днепропетровск ) обнаружили мешки с порезанными миллионами гривен. Об этом сообщает «Информатор».

По данным издания, находка была сделана в лесу у Криворожской трассы. На мешки приклеены картонные бирки с надписью «собственность Национального банка Украины ».

Точную сумму назвать пока нельзя, но речь идет о «десятках, а то и сотнях миллионов гривен».

Все купюры прошли обработку шредером. В разных мешках собраны купюры номиналом двадцать, пятьдесят, сто и двести гривен.

По данным «Информатора», находкой заинтересовались правоохранители. Они планируют установить источник происхождения денег.