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В украинском лесу нашли миллионы гривен
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В украинском лесу нашли миллионы гривен 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Reuters
В лесополосе неподалеку от Днепра (бывший Днепропетровск) обнаружили мешки с порезанными миллионами гривен. Об этом сообщает «Информатор».
По данным издания, находка была сделана в лесу у Криворожской трассы. На мешки приклеены картонные бирки с надписью «собственность Национального банка Украины».
Точную сумму назвать пока нельзя, но речь идет о «десятках, а то и сотнях миллионов гривен».
Все купюры прошли обработку шредером. В разных мешках собраны купюры номиналом двадцать, пятьдесят, сто и двести гривен.
По данным «Информатора», находкой заинтересовались правоохранители. Они планируют установить источник происхождения денег.
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