На Украине едва не случилась большая катастрофа

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На украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Фото: sunpp.mk.ua
Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила аварию на АЭС, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 7 июля.
СБУ стало известно, что руководство Южно-Украинской АЭС в Николаевской области закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия. Отмечается, что оно было контрафактным.
«Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности», — отмечают в ведомстве.
Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Некачественное оборудование срочно демонтируют и меняют.
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