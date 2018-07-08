На Украине едва не случилась большая катастрофа

На украинской АЭС предотвратили техногенную катастрофу

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила аварию на АЭС, которая могла бы привести к техногенной катастрофе. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 7 июля.

СБУ стало известно, что руководство Южно-Украинской АЭС в Николаевской области закупило некачественное оборудование для систем, важных для обеспечения безопасности работы предприятия. Отмечается, что оно было контрафактным.

«Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотренного действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности», — отмечают в ведомстве.

Расследование инцидента продолжается, решается вопрос о привлечении должностных лиц к ответственности. Некачественное оборудование срочно демонтируют и меняют.