МВД Украины представило план захвата Донбасса: начнут с Горловки

«Хватит и 3 тысяч бойцов»

Ранее в МВД страны сообщили, что Варченко отправился в «турне» по регионам, где озвучивает предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план по взятию под контроль всей территории Донбасса.

План подразумевает переход линии соприкосновения под контроль миротворцев ООН и украинских пограничников, а затем поэтапный переход территории Донбасса под контроль Киева.

«Освобождаем эти районы (Горловку и Новоазовский район), исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — заявил в ходе своего выступления Варченко.