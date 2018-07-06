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МВД Украины представило план захвата Донбасса: начнут с Горловки
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МВД Украины представило план захвата Донбасса: начнут с Горловки 

Карельские вести 6 июля 2018
Фото: Карельские вести
«Хватит и 3 тысяч бойцов»
МВД Украины предложило начать захват Донбасса со штурма подконтрольного ДНР города Горловка и Новоазовского района. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко. По его словам, для этого достаточно трех тысяч бойцов.
Ранее в МВД страны сообщили, что Варченко отправился в «турне» по регионам, где озвучивает предложенный министром внутренних дел Арсеном Аваковым план по взятию под контроль всей территории Донбасса.
План подразумевает переход линии соприкосновения под контроль миротворцев ООН и украинских пограничников, а затем поэтапный переход территории Донбасса под контроль Киева.
«Освобождаем эти районы (Горловку и Новоазовский район), исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — заявил в ходе своего выступления Варченко.
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