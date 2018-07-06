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Политик: Украина оказалась в положении брошенного ребенка
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Политик: Украина оказалась в положении брошенного ребенка 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Попытки США поссорить Украину с Россией привели к культурной войне и ухудшению отношений Киева не только с Москвой, но и с другими соседними государствами, заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала NewsOne.
"Политики, которые выполняют продиктованную извне задачу, развязали в стране культурную войну. Культурная война — это часть политической агрессии, это замена у огромного числа людей фундаментальных ценностей на ценности, необходимые агрессору: пересмотр истории, языковой вопрос, разрыв культурных и исторических связей. Соединенным Штатам всегда было выгодно ослабить Советский Союз и оторвать все союзные республики от России, поссорить нас между собой и устроить войну на нашей территории", — сказал Евгений Мураев.
По словам парламентария, Вашингтон последние 20 лет пытался создать проблемы как на самой Украине, так и в ее международных отношениях. В итоге, по мнению Мураева, у Киева появились проблемы не только с Москвой, но и со всеми соседями.
"Основная задача, безусловно, была поссорить нас с Россией, но под раздачу попали все национальные меньшинства. И, в отличие от слабой власти нашей страны, сильная власть соседних государств борется за права своих национальных меньшинств", — отметил депутат.
Мураев добавил, что для выхода из сложившейся ситуации Украине необходимо начать вести «независимую и нейтральную» политику.
Однако, как отметил в эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, эти предложения, скорее всего, останутся нереализованными.
"Сейчас начались предвыборные гонки, и каждый считает возможным высказывать критические замечания в адрес политики Украины. Но эти замечания не будут иметь какого-то логического завершения. При этом всем стало понятно, и в первую очередь подавляющему большинству жителей страны, что Украина оказалась в положении брошенного ребенка, который никому не нужен. Украина всем надоела — своим фашизмом, своим античеловеческим отношением к собственным гражданам, своим попрошайничеством, воровством, коррупцией. Своей внешней политикой. Украина стала непредсказуемой и опасной для всех без исключения. Поэтому все стараются от нее, как от зачумленной, бежать в сторону. Все, что украинская власть делала все эти годы, привело к такому положению. Ситуация будет и дальше ухудшаться: клика, которая находится у руля, скорее всего, останется на ближайшие годы. И внешняя политика Украины никак не будет изменена", — сказал Вадим Колесниченко.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
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