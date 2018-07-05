Жители Закарпатья считают запрет на трансляцию ЧМ-2018 нарушением прав человека

Корреспондент издания Ukraina.ru спросил у жителей и гостей города Мукачево Закарпатской области, как они относятся к предложениям наказывать граждан Украины , которые поехали на мировое первенство в Россию , и запретить трансляцию матчей на территории Украины.

«Неправильно смешивать политику и футбол — это разные вещи. Люди всё равно бы искали трансляцию в интернете, а её запрет — это нарушение прав человека. Это чемпионат мира, который проводится раз в четыре года, в этот раз он проводится в России. Каждый болеет за какую-то сборную», — сказал мужчина.

Все респонденты сошлись во мнении, что решение ехать или не ехать в Россию, чтобы посетить матчи чемпионата мира, — это личное дело каждого. Однако лишать население Украины возможности посмотреть игры по телевизору или в интернете власти не имеют права.

«С одной стороны, наказывать болельщиков правильно, а с другой — нет. Есть фанаты с детства, но сборная Украины не участвует в турнире, поэтому ехать в Россию неправильно. Запрещать трансляцию неправильно — в каждой стране есть болельщики», — считает другой опрошенный.

Матчи мирового первенства украинцы могут посмотреть на телеканале «Интер», выкупившем права на трансляцию у Национальной телерадиокомпании Украины, которая приобрела их ещё в 2010 году за 8 млн гривен.