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Жители Закарпатья считают запрет на трансляцию ЧМ-2018 нарушением прав человека
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Жители Закарпатья считают запрет на трансляцию ЧМ-2018 нарушением прав человека 

Украина.ру 5 июля 2018
Фото: Украина.ру
Корреспондент издания Ukraina.ru спросил у жителей и гостей города Мукачево Закарпатской области, как они относятся к предложениям наказывать граждан Украины, которые поехали на мировое первенство в Россию, и запретить трансляцию матчей на территории Украины.
«Неправильно смешивать политику и футбол — это разные вещи. Люди всё равно бы искали трансляцию в интернете, а её запрет — это нарушение прав человека. Это чемпионат мира, который проводится раз в четыре года, в этот раз он проводится в России. Каждый болеет за какую-то сборную», — сказал мужчина.
Все респонденты сошлись во мнении, что решение ехать или не ехать в Россию, чтобы посетить матчи чемпионата мира, — это личное дело каждого. Однако лишать население Украины возможности посмотреть игры по телевизору или в интернете власти не имеют права.
«С одной стороны, наказывать болельщиков правильно, а с другой — нет. Есть фанаты с детства, но сборная Украины не участвует в турнире, поэтому ехать в Россию неправильно. Запрещать трансляцию неправильно — в каждой стране есть болельщики», — считает другой опрошенный.
Матчи мирового первенства украинцы могут посмотреть на телеканале «Интер», выкупившем права на трансляцию у Национальной телерадиокомпании Украины, которая приобрела их ещё в 2010 году за 8 млн гривен.
Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политике рекомендовал запретить на Украине трансляцию Чемпионата мира по футболу, который проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля, однако депутаты не поддержали это предложение.
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