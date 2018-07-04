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Порошенко поделился новой историей крещения Руси
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Порошенко поделился новой историей крещения Руси 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Князь Владимир 1030 лет назад крестил не Русь, а Украину. Такое мнение высказал украинский лидер Петр Порошенко, передает ТАСС.
По его словам, тогда же и была создана украинская церковь, которая сегодня должна стать независимой. «На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была "матерью" для российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — отметил президент.
Порошенко считает, что сегодня Россия мешает Украине иметь независимую церковь. В апреле текущего года он обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом об издании Томоса об автокефалии православной церкви на Украине.
На Украине действуют три религиозные организации, причисляющие себя к православным христианам. Две из них — Киевский патриархат (появился в 1992 году) и Украинская автокефальная православная церковь (организована диаспорой в Северной Америке и Западной Европе) — не признаны православными церквями других стран. Канонической считается только Украинская православная церковь Московского патриархата.
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Комментарии61  Ещё 6 источников 
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