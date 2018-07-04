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«Украину еще никто не победил»: Киев пригрозил Москве
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«Украину еще никто не победил»: Киев пригрозил Москве 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире телеканала "112" пригрозил создать на Украине Бахчисарайский, Барнаульский и Мурманский полки.
Таким образом прокурор отреагировал на присвоение президентом России Владимиром Путиным российским танковым полкам почетных наименований Львовский, Житомирско-Берлинский и Нежинский.
«Сколько бы они ни называли, поверьте, какое бы у них ни было преимущество в войсках, в оружии, в количестве воинских частей и соединений, Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, и Бахчисарайские, и Барнаульские полки, и Мурманские и так далее и тому подобное», — цитирует Матиоса «ФАН».
&gt;&amp;gt; Путин присвоил воинским частям украинские названия
По его словам, украинцы «креативны на выдумку», и эта выдумка всегда их спасала.
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