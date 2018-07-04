Депутат Рады обвинил Россию в «краже названия и истории» Украины

Депутат украинской Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в том, что она своровала свое название. Об этом он завил в эфире «112 Украина ».

Отмечается, что такое заявление Ильенко сделал после переименования российских военных частей, которые отличились во время Великой Отечественной войны.

"Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией», — заявил Ильенко.

Он добавил, что до времен Петра I страна называлась «Московия», а «Русь» является украинским названием. На этом основании депутат сделал вывод о том, что Россия якобы «украла» название и историю Украины.