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Депутат Рады обвинил Россию в «краже названия и истории» Украины
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Депутат Рады обвинил Россию в «краже названия и истории» Украины 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: Reuters
Депутат украинской Рады Андрей Ильенко обвинил Россию в том, что она своровала свое название. Об этом он завил в эфире «112 Украина».
Отмечается, что такое заявление Ильенко сделал после переименования российских военных частей, которые отличились во время Великой Отечественной войны.
"Россия крадет чужую историю — это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией», — заявил Ильенко.
Он добавил, что до времен Петра I страна называлась «Московия», а «Русь» является украинским названием. На этом основании депутат сделал вывод о том, что Россия якобы «украла» название и историю Украины.
Ранее депутат Верховной рады Украины Виктор Бондарь заявил, что стране нужно «экономическое возрождение», чтобы Москва начала считаться с интересами Киева.
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