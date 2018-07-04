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«Политическая клептомания»: в ГД отреагировали на новые обвинения в Киеве
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«Политическая клептомания»: в ГД отреагировали на новые обвинения в Киеве 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. На Украине наблюдается эпидемия политической клептомании в части исторических событий, заявил депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек, комментируя слова украинского депутата о «воровстве» Россией «чужой истории».
Ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия «ворует чужую историю, начиная со своего названия».
"На Украине сейчас эпидемия политической клептомании, в первую очередь, депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом «Русь», украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе", — сказал Бальбек РИА Новости.
Политик иронично отметил, что таким образом скоро Киев может заявить об «украинской победе на Куликовом поле», о завоевании Сибири украинским казаком «Эрмаком» и так далее.
"Далее пройдут завоевания Крыма, кругосветные плавания, чтобы любым способом скрыть от внимания тот факт, что до присоединения к российскому государству Украина была «диким полем», где не было ни твердой власти, ни порядка, ни защиты своих граждан от внешнего агрессора", — заключил Бальбек.
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