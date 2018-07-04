«Политическая клептомания»: в ГД отреагировали на новые обвинения в Киеве

Ранее депутат Верховной рады Андрей Ильенко в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что Россия «ворует чужую историю, начиная со своего названия».

"На Украине сейчас эпидемия политической клептомании, в первую очередь, депутаты Рады пытаются, прикрываясь брендом «Русь», украсть все исторические события, происходившие на территории России и приписать их себе", — сказал Бальбек РИА Новости.

Политик иронично отметил, что таким образом скоро Киев может заявить об «украинской победе на Куликовом поле», о завоевании Сибири украинским казаком «Эрмаком» и так далее.

"Далее пройдут завоевания Крыма, кругосветные плавания, чтобы любым способом скрыть от внимания тот факт, что до присоединения к российскому государству Украина была «диким полем», где не было ни твердой власти, ни порядка, ни защиты своих граждан от внешнего агрессора", — заключил Бальбек.