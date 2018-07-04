Ещё
Украинский политик высмеял нападки на ФСБ из-за «убийства» Бабченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский политик высмеял нападки на ФСБ из-за «убийства» Бабченко 

РИА Новости 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Список 47 жертв, которых якобы хотели убить заказчики покушения на журналиста Аркадия Бабченко, составлен в Киеве под патронатом президента Украины Петра Порошенко, а чтобы обвинять в этом ФСБ, «нужно быть идиотом», заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко в эфире телеканала NewsOne.
Политик поставил под сомнение разумность обвинений Киева в адрес ФСБ, что спецслужба якобы готовила покушение на 47 журналистов на Украине, включая Бабченко.
"Нужно быть идиотами или считать кого-то идиотами, что кто-то сидит в ФСБ такой глупый, складывает список из 47 человек и разослал его смс-ками. Мое ощущение, абсолютно твердое, я, конечно, могу ошибаться, но думаю, что не ошибаюсь. Этот список составили тут, в Киеве, под патронатом президента, включили туда на самом деле влиятельных журналистов ", — подчеркнул Гриценко.
По его словам, Киев подготовил «список жертв», чтобы запугать журналистов перед выборами президента Украины и сделать их зависимыми от власти.
В конце мая МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Однако на следующий день СБУ опровергла эту информацию и заявила, что слухи об убийстве специально распространяли в рамках «спецоперации», которую якобы начали готовить еще два месяца назад, а организатора покушения задержали.
Действия украинских спецслужб раскритиковал ряд международных организаций. В частности, инсценировку убийства Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и «Репортерах без границ».
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве50
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство94
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»37
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение