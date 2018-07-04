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Порошенко возомнил себя пророком
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Порошенко возомнил себя пророком на встрече с Вучичем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Украинский президент Петр Порошенко сильно удивил сербского коллегу Александра Вучича, заявив, что Сербия сможет войти в ЕС к 2025 году. Вучич признался, что не может давать подобных обещаний, так как это «зависит не только от нас».
Президент Украины Петр Порошенко заявил о стремлении своей страны войти в состав Европейского союза. Об этом он сказал накануне в ходе пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в Белграде. «Наша общая цель — войти в ЕС к 2025 году. Я хочу, чтобы Сербия преодолела все препятствия на этом пути, и та же цель у украинского народа», — подчеркнул Порошенко.
Однако Вучич не был столь категоричен. Он лишь заявил, что не может обещать сербам, что страна станет членом ЕС к 2025 году. Он также отметил чересчур большой оптимизм Порошенко.
«Мы оба надеемся на это, но я должен сказать, что не могу этого обещать гражданам Сербии, могу лишь обещать, что мы будем делать все, что сможем. А произойдет ли это, зависит не только от нас», — пояснил глава Сербии.
Вучич заметил, что не обладает таким очарованием, улыбкой и энергичностью, которые можно «продать» собственным гражданам. «Если Петр говорит, что мы можем вступить в 2025 году, то теперь я настроен немного оптимистичнее», — сказал Вучич.
Вучич, шокированный речами Порошенко, по сути, уличил его в балабольстве, просто сделал это вежливо, корректно и дипломатично, отметил Twitter-канал Злая Алка.
Порошенко неоднократно высказывался о перспективах вступления Украины в Евросоюз. Месяц назад он заявлял о том, что страна может добиться этого к 2030 году. «Я очень хочу, чтобы до 2030 года Украины была членом Евросоюза… И я очень хочу, чтобы Украины до 2030 года членом Североатлантического альянса», — говорил Порошенко.
Киев долгое время добивался предоставления Украине перспективы членства в ЕС. Руководство Украины постоянно декларирует, что курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию является неизменным, и рассчитывает, что в будущем страна все же станет членом ЕС.
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