«Москва лежит в руинах, нам на это начхать!»

Майдан и война в Донбассе не только легализовали всякого рода украинских радикалов, но и сделали из них национальных героев. На подъеме патриотических настроений они проникли в органы власти и заручились поддержкой в высоких кабинетах. Теперь пришло время подумать о будущем. С согласия государства и при его участии радикальные националисты занялись воспитанием молодежи. Один за другим появляются летние военно-патриотические лагеря, где десятилетних детей учат драться на ножах и стрелять из автомата. Молодых украинцев воспитывают в ненависти к России и готовят убивать москалей. Неудивительно, что некоторые начинают применять полученные навыки на деле. В особенностях украинской молодежной политики разбиралась «Лента.ру»

Детские проказы

«Ему вспороли живот — воткнули нож и протянули вверх, так что внутренности вывались», — цыган Рача Пап, лежа на больничной койке, вспоминает, как банда подростков убила его брата. Сам он получил несколько ударов ножом в спину и чудом выжил. Еще нескольких его соплеменников нападавшие избили молотками и битами.

Цыгане стали жертвами погрома в ночь на 24 июня этого года во Львове , на Западной Украине. За последние два месяца это уже шестое нападение на цыган, но первое, когда погиб человек. Атакой руководил 20-летний лидер, а непосредственным исполнителям было по 16-17 лет.

Нападавшие принадлежали к неонацистской группировке, которую в разное время называли «Трезвая и злая молодежь», или Lemberg Jugend (Львов по-немецки — Лемберг, а «югенд» — отсылка к Гитлерюгенду, молодежной нацистской организации времен Третьего рейха). Подростки также использовали символику запрещенной в России неонацистской группировки Misanthropic Division.

Эта организация возникла в среде харьковских футбольных фанатов в 2013 году. С началом войны в Донбассе многие ее члены вступили в неонацистский батальон «Азов» (тоже запрещен в России). На своих страницах в социальных сетях члены группировки крайне негативно отзываются о евреях, чернокожих и мусульманах, допуская откровенно нацистские и расистские высказывания.

Война в Донбассе и неразрывно связанная с ней идея противодействия «российской агрессии» сильно повлияли на радикализацию украинского общества. Отвечая на этот запрос, государство поручило заботы о патриотическом воспитании молодежи самой активной части общества — радикальным националистам. Но, имея весьма скудные знания и опыт в области воспитательной работы, последние выбрали единственный известный и понятный им инструмент — тренировочный лагерь.

Справедливости ради надо сказать, что военно-патриотические лагеря на Украине существовали и до Майдана. Больше всего их было в западной части страны, где до сих пор почитают нацистских коллаборационистов времен Второй мировой войны. Работу таких лагерей нередко спонсировали местные власти и высокопоставленные госчиновники.

Например, в 2012 году при участии и поддержке бывшего главы Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко был организован летний лагерь запрещенной в России группировки «Тризуб им. Степана Бандеры». Военно-патриотический лагерь в Тернопольской области был рассчитан не только на подростков, однако они составляли существенную часть контингента. В видео, опубликованном на канале YouTube, экс-глава спецслужбы призывает «настоящих украинских патриотов бороться за украинский порядок». Ряды подготовленных бойцов, военная форма, строгая система командования — все это оставляло мало сомнений в том, как именно они будут бороться за украинский порядок.

Каждому свое

События 2014 года вывели популярность военно-патриотических лагерей на качественно новый уровень. Каждый родитель может подыскать для своего ребенка летний лагерь в зависимости от степени радикальности политических взглядов.

Наиболее известным считается «Азовец», созданный по инициативе лидера полка «Азов» и партии «Национальный корпус» Андрея Билецкого . Начав с восьми школьников в 2015 году, сейчас лагерь принимает за смену 50-70 детей. В 2017 году в «Азовце» побывало 465 детей и подростков. 37 процентов его воспитанников — в возрасте от 7 до 11 лет, еще 49 процентов — от 12 до 14.

Власть не испытывает никакого беспокойства по поводу вовлечения детей в радикальные группировки, напротив — всячески поощряет такие занятия. В этом году «Азовец» победил в конкурсе проектов национально-патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины. Финансирование незначительно — всего около 200 тысяч рублей, однако демонстрирует благосклонное отношение государства и его приоритеты.

Организаторы «Азовца» обещают своим гостям «физическую активность, снижение зависимости от гаджетов, новые впечатления, расширение кругозора, новых друзей и увлечения». Детей зазывают в лагерь скалодромом, кружком робототехники, экстремальными квестами и веревочным парком.

Черкассах и Лагерь занимает базу отдыха на окраине Киева. Он самый известный, но далеко не единственный в своем роде. У того же «Азова» есть аналогичные лагеря в Харькове , Днепре, Чернигове Запорожье . Судя по географии присутствия, «Азов» делает ставку на экспансию преимущественно в русских и русскоязычных регионах страны.

Другие радикальные группировки также имеют свои молодежные лагеря. Запрещенный в России «Правый сектор» имеет схожий с «Азовцем» лагерь «Чота» («Взвод»). От структуры «Азова» он отличается известным гуманизмом: детей туда набирают не с семи лет, а с десятилетнего возраста.

«Правый сектор» также делает ставку на русскоязычные регионы: «Чота» расположен в Одесской области. На странице в Facebook лагерь предлагает детям обучение выживанию в экстремальных условиях, навыкам обращения с огнестрельным оружием, лекции по истории Украины и военно-патриотическое воспитание в «украинских национальных традициях».

Для самых маленьких, (организаторы готовы принять детей с четырех лет) есть лагерь «Карпатский легион» в Ивано-Франковской области. В нем при поддержке СБУ и ветеранов войны в Донбассе детей обучают

14-летняя девушка с позывным «Ксена» (своим именам они предпочитают военные позывные) рассказывает, что в лагере уже четвертый раз. Ей в радость учиться владению оружием. А выбрать есть из чего. Автоматы Калашникова давно стали на Украине обыденностью, поэтому, чтобы привлечь внимание подростков, инструкторы демонстрируют минометы и противотанковые ракетные комплексы.

«Бей москаля, складывайте трупы!»

«Какой у нас девиз? Мы — дети Украины! Пусть Москва лежит в руинах, нам на это начхать! Мы завоюем весь мир! Смерть, смерть москалям!» — воспитанник «Азовца», на вид лет восьми-девяти, декларирует ценности лагеря в документальном фильме американского телеканала NBC

Этот мальчик отчетливо напоминает его сверстников из лагерей подготовки запрещенного в России «Исламского государства». Сходство усиливается, когда узнаешь, что в другом лагере «Азова» — «Слобожанине» — детей с семилетнего возраста учат обращаться с оружием, дают им уроки рукопашного и ножевого боя. Не хватает только кукол, на которых в ИГ тренируются отрезать головы.

Каждому из кадетов лагерей «Азова» в начале смены выдают макет автомата Калашникова. «Автомат в лагере не имеет прямого подтекста, что это оружие для нападения», — объясняют на сайте лагеря. Основная цель, как утверждается, «воспитать в детях ответственность». «Главная задача для наших воспитанников — не потерять его (за две недели это удается не всем)».

Впрочем, кадры из лагеря позволяют усомниться в этих заявлениях. Кадетов учат сборке-разборке самых настоящих автоматов. С оружием в руках дети отрабатывают армейские тактические приемы. Мало того, кадетам предлагают практическое изучение военной техники, курсы полевой медицины и преодоление полосы препятствий по стандартам НАТО

Существенную роль в программе лагеря играет идеология. «Бей москаля! Бей москаля! Складывайте трупы!» — мальчишка из фильма NBC озвучивает основные заповеди «Азовца». «Вернем Крым , за ним Кубань и прогоним москальскую срань!» — на манер американского сержанта орет инструктор «Азовца». Кадеты лагеря хором за ним повторяют нехитрую речевку.

В том, что из этих ребят в будущем получатся хорошие бойцы для того же «Азова», сомневаться не приходится. Детская психика пластична, и формирование нужных установок происходит очень быстро, если его сопровождают яркие переживания. Попадая в структуры, подобные «Азовцу», ребенок ощущает себя особенным, избранным для защиты Родины. А если он с ранних лет формирует свои взгляды в атмосфере ненависти к России и противодействия «российской агрессии», то альтернативного пути у него попросту нет.

Одновременно с умением и желанием «убивать москалей» у воспитанников формируются горизонтальные связи. Познакомившись в лагере, ребята продолжают дружить, поддерживают друг друга, как учили инструкторы, строят совместные планы. Связи, формируемые в молодом возрасте, считаются самыми крепкими.

Поэтому те 465 детей, которые в 2017 году посетили лагерь «Азовец», теперь не просто дети. Через пять-семь лет, когда они подрастут, из них вполне можно будет сформировать несколько рот в составе «Азова» или даже отдельный батальон — дружный, сплоченный и идеологически подкованный. Чем не пример «Исламского государства», использующего «львят халифата» в боевых действиях!

Хождение в народ

Но летними каникулами борьба украинских радикалов за сердца и умы молодежи не ограничивается. Тот же «Азов» по сути перевел свою работу с детьми в круглогодичный режим. Школьники могут отправиться в «Азовец» и на осенних-весенних каникулах, и просто на выходных. Было бы желание.

Например, 1 сентября прошлого года школьники одного их районов Киева получили приглашение провести выходные в «Азовце». Счастливые пятиклассники и довольные родители — залог успешной вербовки в ряды радикальной группировки.

Для тех, кто постарше и хочет более активного времяпрепровождения, есть другие варианты. «Когда мне было 16, я где-то полгода тусовался в "Соколе". Это такой "Правый сектор" на минималках», — одиннадцатиклассник одной из киевских школ Олег (имя изменено) рассказывает о своем опыте участия в молодежной радикальной группировке.

Олег из благополучной и обеспеченной русскоязычной семьи. По его словам, пошел в радикальную группировку по идейным соображениям. Ему хотелось находиться в обществе патриотичных сверстников, которые искренне переживают за судьбу Украины. Совместные тусовки и занятия спортом перемежались нападениями на кавказцев, геев и тех, кого они считают сепаратистами, а также драками с полицейскими на разного рода митингах.

Молодая смена

Активная пропаганда радикальных группировок среди подростков дает свои плоды. Преступления на почве ненависти зачастую соседствуют с обычным криминалом.

14-летний сын депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Попова Богдан в ноябре 2017 года попался на ограблении магазина. Угрожая продавцам и посетителям оружием, они с подельником забрали из кассы две тысячи гривен (менее пяти тысяч рублей — прим. «Ленты.ру»). Вскоре их задержала полиция. В мае этого года несовершеннолетние грабители получили пять лет условно с испытательным сроком два года.

Этот случай мог бы стать очередным примером разгульного поведения подростка-мажора, однако в данном случае интересно другое. 14-летний Богдан до того, как получил срок за вооруженный грабеж, успел побывать активистом «Национального корпуса» и даже организовал собственную «инициативно-патриотическую организацию с элементами белого национализма».

До недавнего времени Богдан Попов администрировал во «ВКонтакте» сообщества «Бешеный ариец», «Черное солнце» и «Белый воин», в которых размещал нацистские, шовинистические и ксенофобские посты. В частности, публикации о «гениальных идеях» Гитлера и собственные фото с нацистским приветствием.

Убийство цыгана львовскими подростками из Misanthropic Division — далеко не единственный и скорее всего не последний случай такого рода расправы. Если заряженное ружье рано или поздно стреляет, то юноша, воспитанный на радикальных идеях, да еще и обученный убивать, наверняка рано или поздно применит свои навыки. И стоит ли ждать призывного возраста, если «врагов Украины» можно найти не только на передовой.