Але, СБУ? Россия выиграла, а у меня весь двор орет!

Але, СБУ? У меня весь двор орет!

Игры чемпионата мира в Одессе показывают многие заведения. Официального запрета на это нет, однако националисты часто устраивают в соцсетях публичные истерики по этому поводу. Еще в начале чемпионата они прошлись по паре заведений с просьбой не устраивать трансляции, получили отказ и обклеили заведения наклейками с критикой чемпионата мира.

Большинство же интересующихся футболом просто смотрит матчи. В том числе транслируют матчи на экранах во многих ресторанах и кафе. При этом они не прячутся глубоко в подвалах, экраны стоят прямо на улице — перед ними располагается публика. Решаем пройтись по пабам. В первом из них мест за столами уже нет, и меня сапажают за стойку — на последний оставшийся свободным стул.

Чуть позже приходит еще паренек — а мест по-прежнему нет.

«Может, на ступеньках на входе сяду?» — с легкой мольбой говорит он. Бармен смеется в ответ: «Давай».

А потом, подумав, притаскивает пивную бочку вместо стула, и на нее и садится любитель футбола. Все столы заняты, публика, в основном молодежь, ведет себя спокойно.

Бармен дает мне бумажку с предложением угадать счет и выиграть литр пива. Я заполняю листок и любопытствую у соседей, какой, по их мнению, будет счет. Один молодой парень, Славик, предсказывает 3-1 в пользу Испании , его друг Саша 3-0 и комментирует:

«Что все верят в один гол от России? Испанцы вон как играют! И играют так постоянно! Как машина!».

«Но Россия страна непредсказуемая, может и гол забить!» — парирую я.

Саша думает и соглашается. Действительно, Россия такая, вся из себя непредсказуемая и неоднозначная, может и забить один раз.

Кстати, во всех посещенных заведениях трансляция идет от телеканала «Интер», и в этом пабе прямо под большим экраном стоит украинский флажок — как бы оберег на всякий случай. Хотя может это и случайно. Звонит приятель и кричит:

«Ты где? Я тут в заведении сижу, футбол смотрю, за Россию болею! И вокруг одни арабы, а им на это пофиг, аж обидно! Подъезжай!» «Ты хочешь, чтобы я тобой повозмущался и позвонил в „Правый сектор“ (запрещенная в России организация — прим. ред.)?» — смеюсь я.

Иду в другой паб. Там грустный официант говорит мне, что мест нет. Бегу в третий. По дороге слышу звуки матча из будки парковщика. На полную громкость работает телевизор. Подбегаю туда и кричу в открытую дверь:

«Какой счет?». «1-1», — отвечает мне старик. «Ну, может наши наконец выиграют!» — провокациоонно говорю я. Парковщик пугается и начинает в ответ мямлить: «Ну, ситуация сложная!»

Слово «наши» к испанцам он явно не относит. Правда, и на испанца я не похож.

В третьем заведении, тоже пабе, почти все места заняты. Занимаю последний свободный столик. Люди чинно пьют пиво, особых предпочтений нет или их скрывают. Пара человек болеет за испанцев, парочка — за Россию, остальные тоже просто любят красивую игру.

«Главное — игра! А где она проходит? Да хоть в Северной Корее! Ну, в России, так в России, какая разница? Ты меня что, в сепаратисты запишешь за то, что я чемпионат смотрю?» — рассуждает мужик, которого я, похоже, достал вопросами о матче, и добавляет: «Выпей пива и рассслабся! Тебе взять что ли? Денег нет?».

Деньги есть, но в каждом пабе пить — можно и потеряться по дороге, я вежливо отказываюсь и бегу дальше.

Напоследок решаю заехать в ресторан с четкой идеологической окраской, где, в основном, собирается антимайданная публика. Только зашел, а мне уже радостно сообщают:

«А мы за Россию так скандировали, когда наши забили, ты все пропустил!»

Все вокруг пьют за второй гол России. Игра идет к концу. Попутно оказывается, что моя соседка по ошибке болеет за испанцев — перепутала цвет формы. Ей указывают «правильный». Последние минуты. Стол взрывается — русские едва не забили испанцам.

«Ну же! Забейте, мужики! Бабы ждут гола!» — кричит соседка рядом.

«Ничего, 1:1 нормально, проходим!» — успокаивает ее другая.

Матч почти заканчивается со счетом 1:1. Компания чокается и дружно идет курить. Но еще накидывают время и все возвращаются. Потом томительные полчаса добавленного времени, потом — пенальти.

«Главное — основное время выдержали, пенальти уже по-барабану!» — нервничает кто-то рядом и весь стол начинает скандировать — «Оле, оле, Россия, вперед!»

Победа по пенальти вызывают приступ восторга. Все радостно чокаются и орут во всю глотку.

«Пробились», — кричат все и чокаются.

«Наконец можно идти курить» — выдыхает соседка.