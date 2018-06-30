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Украинцы «оккупируют» Крым
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В Крыму рассказали об увеличении потока украинских туристов 

RT на русском 1 час назад
Поток туристов с Украины в Крым растёт, а на пограничных пунктах наблюдаются многочасовые очереди в связи с резким увеличением числа желающих приехать на крымские курорты, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
«Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — рассказал РИА Новости Черняк.
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Он предположил, что в текущем году полуостров посетит «около миллиона отдыхающих с Украины».
RT на русском: последние новости
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