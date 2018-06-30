Украинцы «оккупируют» Крым

В Крыму рассказали об увеличении потока украинских туристов

Поток туристов с Украины Крым растёт, а на пограничных пунктах наблюдаются многочасовые очереди в связи с резким увеличением числа желающих приехать на крымские курорты, заявил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк

«Крым входит в пик высокого летнего сезона. С каждым днем увеличивается количество туристов приезжающих в Крым, в том числе из Украины, на отдых, лечение и оздоровление. Крымские курорты становятся все более востребованы. Сейчас со стороны Украины наблюдаются многочасовые очереди и связаны они с резким увеличением граждан Украины, желающих отдохнуть в Крыму», — рассказал РИА Новости Черняк.

Он предположил, что в текущем году полуостров посетит «около миллиона отдыхающих с Украины».