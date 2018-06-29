Саакашвили рассказал о своем участии в выборах президента Украины и Грузии

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты ни Украины , ни Грузии. Об этом сообщает издание RTVi. Он также добавил, что надеется на скорое вытеснение олигархов из властных структур двух государств.

По мнению Саакашвили Грузии необходима смена власти через. И это должно произойти с помощью либо президентских, либо досрочных парламентских выборов.

— Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодых людей, в том числе на гражданском уровне, чтобы это сделать, — отметил Саакашвили.

Накануне стало известно, что Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Политик обвиняется в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Тогда Гелашвили силой вытащили из его автомобиля и избили сотрудники полиции. Все произошло в центре Тбилиси . Сам пострадавший сразу заявлял во всех интервью, что нападение было совершено по заказу Саакашвили в ответ на обвинения в захвате его недвижимости и аморальном поведении.