Саакашвили рассказал о своем участии в выборах президента Украины и Грузии 

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будет баллотироваться в президенты ни Украины, ни Грузии. Об этом сообщает издание RTVi. Он также добавил, что надеется на скорое вытеснение олигархов из властных структур двух государств.
По мнению Саакашвили Грузии необходима смена власти через. И это должно произойти с помощью либо президентских, либо досрочных парламентских выборов.
— Я уверен, что у Грузии достаточно сил, в том числе и молодых людей, в том числе на гражданском уровне, чтобы это сделать, — отметил Саакашвили.
Накануне стало известно, что Тбилисский городской суд заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы. Политик обвиняется в организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.
Тогда Гелашвили силой вытащили из его автомобиля и избили сотрудники полиции. Все произошло в центре Тбилиси. Сам пострадавший сразу заявлял во всех интервью, что нападение было совершено по заказу Саакашвили в ответ на обвинения в захвате его недвижимости и аморальном поведении.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что экс-помощница Саакашвили Мария Гайдар уходит из Одесского облсовета.