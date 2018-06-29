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Зеленский сделал неожиданное заявление
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Зеленский сделал неожиданное заявление 

Рамблер 1 час назад
Украинский актер Владимир Зеленский поддержал выдвижение музыканта Святослава Вакарчука на пост президента Украины.
В начале нынешней недели имя солиста группы «Океан Ельзи» в качестве потенциального участника президентской гонки 2019 года появилось в социологических опросах.
27 июня сам Вакарчук на пресс-конференции в Ивано-Франковске прямо не опроверг возможность своего участия в выборах будущего года, однако отметил, что в списках его имя появилось без его «ведома и разрешения».
«Слава! Ну что? Ты да?» — спросил Зеленский в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.
Далее артист добавил, что если Вакарчук «железно да или точно нет», то «тогда и я», потому все задают ему тот же вопрос, что и певцу.
«Просто, если ты и я, то это мы, а если мы, то это всех», — подчеркнул он.
Ранее имя Владимира Зеленского появилось в том же опросе украинских социологов, данные которого свидетельствуют, что если бы выборы президента Украины состоялись в середине июня 2018-го, то их бы выиграла Юлия Тимошенко с 16% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко набрал бы лишь 8,6%, то есть столько же, сколько Вакарчук, и на 0,7% меньше Зеленского.
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