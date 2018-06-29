Зеленский сделал неожиданное заявление

В начале нынешней недели имя солиста группы «Океан Ельзи» в качестве потенциального участника президентской гонки 2019 года появилось в социологических опросах.

27 июня сам Вакарчук на пресс-конференции в Ивано-Франковске прямо не опроверг возможность своего участия в выборах будущего года, однако отметил, что в списках его имя появилось без его «ведома и разрешения».

«Слава! Ну что? Ты да?» — спросил Зеленский в видео, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Далее артист добавил, что если Вакарчук «железно да или точно нет», то «тогда и я», потому все задают ему тот же вопрос, что и певцу.

«Просто, если ты и я, то это мы, а если мы, то это всех», — подчеркнул он.