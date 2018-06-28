Как Украина за ночь переписала историю

Незалежную ждут четыре выходных в связи с 22-й годовщиной принятия первой Конституции независимой Украины . Именно 28 июня 1996 года народные избранники утвердили основной закон, который дался им непросто: над главным документом страны депутаты просидели почти сутки. Для разъяснения масштаба спешки отшагнём назад на год — ведь ещё 8 июня 1995-го Леонид Кучма предписал Верховной Раде разработать Конституцию и предоставил на это 12 месяцев; в противном случае страну ждал референдум о её принятии.

Так вышло, что массово работать над Конституцией парламентарии начали только в апреле 1996 года, за три месяца до дедлайна: при таком авральном режиме у авторов проекта не было выходных, рабочий день начинался в 9 утра и заканчивался около 10 вечера. По сути же, основной документ разработали лишь в последние часы, под утро. Законотворцы оставались в сессионном зале всю ночь, пытаясь в жарких дебатах учесть замечания президента и по возможности разрешить дискуссии по поводу спорных статей проекта, например, о государственном языке и символах Украины, а также о праве частной собственности.

Горжусь тем, что у независимой Украины есть основной закон, над которым тоже довелось работать, но стыжусь того, что Конституция не работает на благо народу Украины!

Надеюсь, мы доживем, друзья, до того момента, когда Украиной будет руководить #Конституция! #Украина #лайк #репост pic.twitter.com/qYON9YuurG— Leonid Chernovetskyi (@LChernovetskyi) 28 июня 2018 г. Украина последней среди всех постсоветских стран приняла Конституцию, прожив без неё 5 лет (эти годы основой была конституция 1978 года). Её принятием закреплялось множество вещей. Во-первых, речь, конечно, про суверенитет и территориальную целостность — утвердились правовые основы независимого государства. Не забудем и о фактической замене прежней советской, доставшейся молодой стране в наследство, конституции: всё-таки та уже не отвечала современным требованиям.

В сущности, задумки того, каким должен быть основной закон, появились сразу после того, как страна обрела независимость. Упоминаются несколько проектов, содержащих, например, положения о том, чтобы лишить Крым автономии (за авторством Конгресса украинских националистов) и вернуть власть Советам (здесь, понятно, активничали коммунисты ).

Первые, воплощённые во что-то существенное, наработки появились в ноябре 1995-го силами специальной комиссии из экспертов-правоведов, юристов и учёных. Но стартовые конституционные положения не выдержали критики народных депутатов — требовалась доделка парламентскими фракциями. В ту пору некстати возникли трения между инициаторами приказа о разработке основного закона, Кучмой и спикером Рады Александром Морозом . Казалось, что создание документа затянется надолго…

Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною — вступ до Євросоюзу та членство в НАТО. pic.twitter.com/wKULsRnL7H— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 июня 2018 г. По воспоминаниям очевидцев, ближе к лету 1996-го президент Кучма ультимативно задумал вынести спорные статьи проекта на общенациональный референдум. Но была и альтернатива: Раде предстояло срочно прийти к консенсусу. Отдавать важнейшие решения на волю электорату депутатам не хотелось — было абсолютно неясно, что от этого ожидать, и это пугало. Пришлось срочно находить компромиссы буквально по каждой статье Конституции, рассматривая одну за другой. Так, шаг за шагом, творилась, а вернее, официально закреплялась, история новой Украины.

В ночь с 27 на 28 июня попотеть пришлось всем. Например, один из авторов текста основного документа, главный докладчик Михаил Сирота провёл на парламентской трибуне аж 23 часа. В результате ровно в 9 часов 18 минут утра Конституция Украины была принята большинством голосов: положительно высказался 321 депутат при 12 воздержавшихся и 45 голосах против.

Конституция Украины есть, но только не пойму, какое вы имеете право поздравлять украинцев с этим праздником?

Вы сделали все, чтобы Украину в мире считали страной с самым вороватым правительством и гарантом. Вы работаете не на Украину, а против нее. — Александр (@Alex_adw) 28 июня 2018 г. Кроме определения базовых положений политико-экономической системы, основной документ страны должен был, по идее, обеспечить права граждан и в целом содействовать повышению международного авторитета Украины. Множество фактов, однако, доказывают: прописанные в тексте постановки на практике почти не соблюдаются, а основные статьи, на основе которых должны приниматься законы, более чем не соответствуют направлению нынешней украинской власти. По сути, Конституция в её нынешней мере несоблюдения — совсем не имеющий высшую юридическую силу документ.

28 июня считается на Украине днём отдыха (кстати, это единственный государственный праздник в стране, установленный положениями самой Конституции). Обидно, что для множества граждан это в первую очередь не повод для гордости, а всего лишь дополнительный выходной день.

А ведь изменить это очень просто: от власти требуется только соответствовать действующей Конституции.