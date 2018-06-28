Как Украина за ночь переписала историю 

Незалежную ждут четыре выходных в связи с 22-й годовщиной принятия первой Конституции независимой Украины. Именно 28 июня 1996 года народные избранники утвердили основной закон, который дался им непросто: над главным документом страны депутаты просидели почти сутки. Для разъяснения масштаба спешки отшагнём назад на год — ведь ещё 8 июня 1995-го Леонид Кучма предписал Верховной Раде разработать Конституцию и предоставил на это 12 месяцев; в противном случае страну ждал референдум о её принятии.
Так вышло, что массово работать над Конституцией парламентарии начали только в апреле 1996 года, за три месяца до дедлайна: при таком авральном режиме у авторов проекта не было выходных, рабочий день начинался в 9 утра и заканчивался около 10 вечера. По сути же, основной документ разработали лишь в последние часы, под утро. Законотворцы оставались в сессионном зале всю ночь, пытаясь в жарких дебатах учесть замечания президента и по возможности разрешить дискуссии по поводу спорных статей проекта, например, о государственном языке и символах Украины, а также о праве частной собственности.
Украина последней среди всех постсоветских стран приняла Конституцию, прожив без неё 5 лет (эти годы основой была конституция 1978 года). Её принятием закреплялось множество вещей. Во-первых, речь, конечно, про суверенитет и территориальную целостность — утвердились правовые основы независимого государства. Не забудем и о фактической замене прежней советской, доставшейся молодой стране в наследство, конституции: всё-таки та уже не отвечала современным требованиям.
В сущности, задумки того, каким должен быть основной закон, появились сразу после того, как страна обрела независимость. Упоминаются несколько проектов, содержащих, например, положения о том, чтобы лишить Крым автономии (за авторством Конгресса украинских националистов) и вернуть власть Советам (здесь, понятно, активничали коммунисты).
Первые, воплощённые во что-то существенное, наработки появились в ноябре 1995-го силами специальной комиссии из экспертов-правоведов, юристов и учёных. Но стартовые конституционные положения не выдержали критики народных депутатов — требовалась доделка парламентскими фракциями. В ту пору некстати возникли трения между инициаторами приказа о разработке основного закона, Кучмой и спикером Рады Александром Морозом. Казалось, что создание документа затянется надолго…
По воспоминаниям очевидцев, ближе к лету 1996-го президент Кучма ультимативно задумал вынести спорные статьи проекта на общенациональный референдум. Но была и альтернатива: Раде предстояло срочно прийти к консенсусу. Отдавать важнейшие решения на волю электорату депутатам не хотелось — было абсолютно неясно, что от этого ожидать, и это пугало. Пришлось срочно находить компромиссы буквально по каждой статье Конституции, рассматривая одну за другой. Так, шаг за шагом, творилась, а вернее, официально закреплялась, история новой Украины.
Подам до Верховної Ради обіцяну поправку до Конституції, яка закріпить дві наші стратегічні цілі, тісно пов’язані одна з одною — вступ до Євросоюзу та членство в НАТО. pic.twitter.com/wKULsRnL7H— Петро Порошенко (@poroshenko) 28 июня 2018 г.
В ночь с 27 на 28 июня попотеть пришлось всем. Например, один из авторов текста основного документа, главный докладчик Михаил Сирота провёл на парламентской трибуне аж 23 часа. В результате ровно в 9 часов 18 минут утра Конституция Украины была принята большинством голосов: положительно высказался 321 депутат при 12 воздержавшихся и 45 голосах против.
Кроме определения базовых положений политико-экономической системы, основной документ страны должен был, по идее, обеспечить права граждан и в целом содействовать повышению международного авторитета Украины. Множество фактов, однако, доказывают: прописанные в тексте постановки на практике почти не соблюдаются, а основные статьи, на основе которых должны приниматься законы, более чем не соответствуют направлению нынешней украинской власти. По сути, Конституция в её нынешней мере несоблюдения — совсем не имеющий высшую юридическую силу документ.
Конституция Украины есть, но только не пойму, какое вы имеете право поздравлять украинцев с этим праздником? Вы сделали все, чтобы Украину в мире считали страной с самым вороватым правительством и гарантом. Вы работаете не на Украину, а против нее. — Александр (@Alex_adw) 28 июня 2018 г.
28 июня считается на Украине днём отдыха (кстати, это единственный государственный праздник в стране, установленный положениями самой Конституции). Обидно, что для множества граждан это в первую очередь не повод для гордости, а всего лишь дополнительный выходной день.
А ведь изменить это очень просто: от власти требуется только соответствовать действующей Конституции.