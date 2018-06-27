России предъявили новое обвинение по сбитому MH17

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Россию уличили в слежке за следователями по делу о гибели «Боинга» в Донбассе 

Lenta.ru 41 минуту назад
Российские и украинские спецслужбы обвинили в слежке за экспертами, проводившими расследование по делу о крушении малайзийского «Боинга» в небе в Донбассе летом 2014 года. Об этом передает RTL Nieuws со ссылкой на источники.
Следящие устройства были установлены в номерах гостиниц и в электронных устройствах сотрудников следственной группы, а также дипломатов и военных, приезжавших на Украину.
Как пишет издание, слежка со стороны Украины, которая входит в международную следственную группу, — «очень чувствительный вопрос». В то же время отмечается, что российская слежка была более «структурированной и масштабной».
25 мая Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к уничтожению малайзийского «Боинга». В правительстве королевства сообщили, что следующим шагом, возможно, станет обращение в Международный суд ООН. Уже через несколько минут после этого в СМИ было распространено заявление Минобороны России, в котором военное ведомство критикует результаты работы JIT, указывая на возможную причастность к катастрофе украинской армии. За день до этого российская сторона по линии министерства обороны вновь отказалась признать выводы экспертов.
Заключение JIT о причастности России к крушению «Боинга» над Донбассом было обнародовано 24 мая. Согласно результатам расследования, зенитный ракетный комплекс «Бук», с помощью которого был сбит лайнер, прибыл на территорию Украины с базы 53-й бригады в районе Курска. По утверждению следствия, таким образом впервые была определена конкретная установка и ее отношение к российским вооруженным силам, однако ответственных за атаку на самолет и причины этого в JIT не назвали.
Летом 2014 года лайнер «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
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