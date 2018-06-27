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Савченко стала причиной убийства пенсионерки
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Савченко стала причиной убийства пенсионерки 

Дни.ру 1 час назад
Депутат Верховной рады Надежда Савченко стала причиной серьезной ссоры между пожилыми супругами. Как сообщает URA.Ru, 69-летний пенсионер из Ивано-Франковской области Украины убил собственную супругу из-за политического спора.
Мужчина начал дискуссию после совместного прослушивания радиопередачи про Надежду Савченко. Он заявил, что она не вызывает у него доверия, а его 78-летняя жена, напротив, встала на сторону депутата и обвинила мужа в отсутствии патриотизма, после чего плюнула ему в лицо. В ответ супруг задушил женщину.
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