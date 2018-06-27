Савченко стала причиной убийства пенсионерки

Мужчина начал дискуссию после совместного прослушивания радиопередачи про Надежду Савченко. Он заявил, что она не вызывает у него доверия, а его 78-летняя жена, напротив, встала на сторону депутата и обвинила мужа в отсутствии патриотизма, после чего плюнула ему в лицо. В ответ супруг задушил женщину.