Украинские партизаны и террористы: кто они на самом деле

При этом в самом начале следственных действий СБУ сразу же определила и заказчиков преступления — российские спецслужбы и ФСБ

"Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства. Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак", — сказано в сообщении пресс-службы СБУ.

В СБУ утверждают, что российские спецслужбы будто бы с апреля нынешнего года «возобновили финансирование ВПГ „ХДС“ для проведения на территории Харькова террористической деятельности».

В спецслужбе также отметили, что у задержанной при обыске обнаружили символику непризнанных Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР). То есть, отправляясь на выполнение теракта, подрывница-террористка специально взяла с собой (или оставила дома), чтобы ни у кого не было сомнений, символику непризнанных Украиной республик — ДНР и ЛНР.

Женщине уже объявлено подозрение в совершении преступления.

Между тем, известно что большинство резонансных преступлений на Украине украинская власть, как и украинские спецслужбы с ходу объявляли делом рук российских спецслужб. Так было и с убийством писателя Олеся Бузины, экс-депутата российского парламента Дениса Вороненкова , журналиста « Украинской правды Павла Шеремета и многих других. Потом, правда, в большинстве случаев это не подтверждалось, но эффект вражеского проникновения во все поры государства Украина российского разведсообщества украинская власть и СБУ поддерживают в сознании электората регулярно и настойчиво.

Хотя, возможно, все проще. И среди так называемых диверсантов и террористов есть просто недовольные нынешней властью и ее идеологией граждане? Без всякого участия в этом спецслужб других стран.

Особо ценный агент Кремля «Пампух»

Но сначала все-таки о методах СБУ.

Практика показывает, что далеко не все даже самые громкие обвинения, о которых сообщают в СБУ и пишет пресса, находят подтверждения. Иногда бывают просто анекдотичные случаи. Так, на суде по делу житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за свои публикации в СМИ (ему грозит 15 лет заключения), всплыл любопытный факт: принадлежащий знакомой журналиста кот по кличке Пампух в украинской спецслужбе, оказывается, числился… агентом. Об этом рассказал адвокат журналиста Андрей Гожый . А владелица кота Юлия Малькина рассказала, что собиралась приехать к Василию Муравицкому в гости, прихватив с собой и Пампуха — о чем они говорили с журналистом по телефону.

«На тот момент СБУ, очевидно, давно уже слушала телефонные переговоры Муравицкого, поэтому его обещание принять Пампуха по высочайшему разряду приняла во внимание и подумала, что Пампух — лицо очень серьезное, раз мы всегда называем только его позывной — не иначе, как агент», — написала покровительница «агента» на своей странице в Facebook.

Обвинителей это не смутило. Они продолжают утверждать, что Муравицкий своей журналистской деятельностью нанес непоправимый ущерб интересам нынешнего украинского государства. И что в этом деле был участником и агент по кличке «Пампух».

Не менее абсурдными выглядят обвинения в адрес главного редактора портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского , задержанного и арестованного в мае 2018 года по подозрению в госизмене. Обычную журналистскую работу в СБУ определили как «проведение подрывной информационной деятельности» против Украины.

В терроризме обвиняют и недавнюю героиню и «надежду нации» — нардепа Надежду Савченко . Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что она будто бы планировала при помощи миномётов обрушить купол здания парламента, забросать гранатами правительственную и президентскую ложи, а выживших добить из автомата.

И при этом, сама Савченко на протяжении долгих месяцев была окружена агентами СБУ, которые и провоцировали ее разговорами на опасные темы, и даже организовывали доставку оружия на территорию Украины, что потом было вменено в вину самой Савченко.

Такие вот методы борьбы с терроризмом исповедует ныне СБУ.

Война с памятниками и с памятью

Между тем, не буду отрицать, есть и реальные факты вандализма со стороны граждан, покрывающих краской либо различными надписями исторические памятники Украинской повстанческой армии (УПА)*и могилы воинов так называемой антитеррористической операции (АТО). Чем закончится конкретная история с задержанием харьковской «подрывницы», пока неизвестно. Возможно, в суде дело, как это уже было не раз, развалится.

Но справедливости ради следует отметить, что у правоохранителей действительно есть основания беспокоиться за сохранность памятника воинам УПА в Харькове. В декабре 2014 года его уже взрывали. Тогда прокуратура завела уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (по ней предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы). Но о раскрытии того акта вандализма информации в общедоступных источниках так и не появилось.

Между тем, реальны не единичные случаи уничтожения памятных знаков участникам АТО — и в Киеве, и в других городах Украины. Но дело вовсе не в кураторах из России . Это «картинка», которую рисует СБУ для Запада. А вот в самой Украине хорошо известно, что массовый, но скрытый протест идеологии нацизма, которую хотя и неявно исповедует власть и радикалы, есть и проявляется на самых разных уровнях. И на бытовом уровне, когда граждане режут друг друга за неправильный язык (один говорит исключительно на русском, а другой — украинском), и в массовых акциях. Например, при ежегодных Маршах Победы, аналогичных российскому «Бессмертному полку», которые совершают граждане 9 мая на День Победы.

Но не только.

Просто, например, далеко не все граждане Украины одобряют братоубийственную гражданскую войну, развязанную властью на Донбассе. А выразить это официально, даже в соцсетях не могут. За это следует уголовное наказание.

Вот и совершают акты вандализма в отношении могил и памятников «воинам АТО».

Партизаны поневоле

Помню случай, когда в 2014 году на одном из зданий в центре Киева вывесили большой флаг ДНР. Позднее узнал подробности от человека, который был участником акции. Фамилию называть не стану по понятным причинам: их до сих пор разыскивает СБУ. Так вот, как рассказал мне мой товарищ, действовали инициаторы акции без всяких заказов от спецслужб РФ или каких-то других — просто они таким образом выразили свой протест против насаждения в стране националистической идеологии. Это был такой душевный порыв людей, которые не могут высказать свое несогласие с властью в открытых источниках, и потому вынуждены проводить секретныее акции. Являются ли они партизанами? Подпольщиками? Террористами? С точки зрения СБУ, да. А с их точки зрения, они — патриоты Украины, просто не имеющие доступа к СМИ и телевидению.

А как еще выражать протест в постмайданной Украине, где свобода слова и выражения мнений существует только для правильных (с точки зрения власти) слов и мнений?

Поэтому формы протеста диктуются обстоятельствами. И в некоторых аспектах противники «бандеровщины» действуют так же, как действовали сами майданщики — актами вандализма.

Все помнят, как национал-радикалы с яростью громили кувалдой сброшенный монумент вождю мирового пролетариата на бульваре Шевченко в Киеве (между прочим, карельский кварцит!). Затем под разрушение советских памятников подвели законодательную базу, приняв закон о декоммунизации.

Запретили георгиевскую ленту, красные знамена, уничтожают память о героях Великой Отечественной войны — сам этот термин выведен из официального употребления. Попутно уничтожают памятники и названия, напоминающие об общей исторической судьбе Украины и России.

Понятно, что у огромного количество людей все это вызывает острое неприятие. Протесты. А у некоторых даже акты вандализма. Ведь для них это — единственная форма самовыражения. Дающая им право на самоуважение.

Хотя власть все это пытается втюхать мировому сообществу как работу российских спецслужб и «гибридную войну».

*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ