Ещё
Украина обвинила Россию в новом нападении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина обвинила Россию в новом нападении 

Рамблер 1 час назад
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Глава СБУ Василий Грицак заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
«Что касается нападения… предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ… За этим может стоять Россия. Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия», — сказал Грицак.
>> ВСУ пошли в наступление под Мариуполем
По его словам, российские власти «постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах» и пытаются выставить Украину радикальной страной, игнорирующей права человека.
В ночь на 24 июня во Львове произошло нападение на цыганский табор, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, в их числе 10-летний ребенок. В нападении подозреваются восемь человек от 16 до 18 лет, члены незарегистрированной организации «Тзвая и злая молодежь».
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отменяют зарплатное рабство127
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем274
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти544
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии52
Чем кормили в самолетах полвека назад18
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение