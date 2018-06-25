Украина обвинила Россию в новом нападении

«Что касается нападения… предварительный анализ показывает, что похожая организация есть и в РФ… За этим может стоять Россия. Я не могу сказать 100%, это будет некорректно, но может стоять Россия», — сказал Грицак.

По его словам, российские власти «постоянно пытаются играть на межнациональных вопросах» и пытаются выставить Украину радикальной страной, игнорирующей права человека.

В ночь на 24 июня во Львове произошло нападение на цыганский табор, в результате которого один человек погиб и четверо получили ранения, в их числе 10-летний ребенок. В нападении подозреваются восемь человек от 16 до 18 лет, члены незарегистрированной организации «Тзвая и злая молодежь».