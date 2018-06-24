Украинский музыкант потребовал уничтожить власть

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На Украине может случиться "взрыв"
На Украине может случиться "взрыв"

Лидер «Океана Эльзы» призвал уничтожить действующую систему власти на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинский рок-музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти, передает "Обозреватель".
≥≥ Украина объявила себе дефолт
По его мнению, место чиновников должны занять представители народа.
"Вы должны стать охотниками за нечестностью, охотниками за безответственностью, охотниками за коррупцией, охотниками за архаичным желанием держаться за все плохое. Вы должны стать охотниками и должны чувствовать страх этой жертвы, по которой вы охотитесь. Пусть они знают, что вы знаете, что они должны уйти", — заявил он.
Ранее депутат Рады спрогнозировал "социальный взрыв" на Украине.
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Комментарии105  Ещё 9 источников 
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