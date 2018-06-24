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Во Львове напали на лагерь цыган
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Во Львове в результате нападения на лагерь цыган погиб человек 

ТАСС 2 часа назад
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Группа людей в масках напала на цыганский лагерь на окраине Львова, жертвой нападения стал один человек, четверо пострадали. Об этом сообщили в полиции Львовской области.
"23 июня в 23:25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане цыганской национальности. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины. Полицейские прекратили правонарушения и задержали семь человек, причастных к нападению. Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы", — говорится в сообщении полиции в Facebook.
В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного дела.
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Комментарии13  Ещё 10 источников 
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