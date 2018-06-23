Ещё
Порошенко открыл дорожный знак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко торжественно открыл дорожный знак 

ТК «Звезда» 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение и дорожный знак на трассе Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь после ремонта одного из ее участков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Украинский лидер отметил, что открытие этой части трассы является важным событием. Оказывается, эту дорогу не ремонтировали почти 60 лет.
>> На Украине впервые за 5 лет построили дорогу
Он добавил, что в планах отремонтировать другие части дороги. Президент уверен, что они также будет готовы в кратчайшие сроки и с высоким качеством.
ТК «Звезда»: последние новости
В Верховной раде предрекли Украине потерю территорий С карты Украины исчезнут сразу две области Советник Порошенко прокомментировал решение о пожизненном заключении президента
Комментарии64  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных175
Активисток митинга увезли в джунгли и изнасиловали14
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев227
В Москве погиб иностранный болельщик21
На Украине эвакуируют детей из-за снега287
Видео
01:02
Порошенко открыл дорожный знак
Украина В мире
00:52
Клинтон обвинила Россию в расизме
Политика
02:29
Тысяча боевиков атаковали сирийских военных
В мире
01:00
Опознали по тату: звезда «Дома-2» выпала с 19-го этажа
Шоу-бизнес Статьи
03:06
На Украине эвакуируют детей из-за снега
Происшествия Катастрофы
01:34
На Украине призвали бить русскоговорящих украинцев
В мире
01:22
Молдавия празднует победу над Россией
В мире Войска
02:30
Путин поздравил выпусников
Образование Общество
00:47
Премьер-министра Канады оштрафовали за очки
В мире Рынки
01:59
Порошенко пообещал закрыть небо «от врага»
Армия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение