Порошенко открыл дорожный знак

Порошенко торжественно открыл дорожный знак

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Запорожскую область открыл движение и дорожный знак на трассе Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье-Мариуполь после ремонта одного из ее участков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Украинский лидер отметил, что открытие этой части трассы является важным событием. Оказывается, эту дорогу не ремонтировали почти 60 лет.

Он добавил, что в планах отремонтировать другие части дороги. Президент уверен, что они также будет готовы в кратчайшие сроки и с высоким качеством.