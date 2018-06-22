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Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России
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Украина попросила ЕСПЧ «дать указания» России 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В ответ на письмо уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой минюст Украины обратился в Европейский суд по правам человека, попросив ЕСПЧ «дать указания» России, сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лищина.
Он отметил в Facebook, что Денисова «уже вторую неделю пытается встретиться с Олегом Сенцовым».
Киев рассчитывает, что ЕСПЧ даст Москве указания «воздержаться» от действий, опасных для жизни и здоровья Сенцова, допустить к Сенцову украинских представителей, предоставить информацию о его здоровье.
«Мяч на стороне суда. Ждем решения», — заявил Лищина.
Напомним, российский омбудсмен Татьяна Москалькова объясняла, что поездка Денисовой в Салехард, где по обвинениям в терроризме отбывает 20-летнее заключение украинский режиссер Олег Сенцов, заведомо была обречена на провал.
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