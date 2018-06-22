Украина объявила себе дефолт

Украина , похоже, снова столкнулась с денежными проблемами. Выяснилось, что финансовых резервов стране хватит лишь до 2020 года.

Вопрос, как и где взять деньги для Украины уже много лет остаётся неразрешённым, а теперь ко всему прочему добавились и новые обстоятельства. Председатель Нацбанка Яков Смолий заявил, что через два года Украина не сможет расплачиваться по долгам, а дальнейшие перспективы будут зависеть от успеха проводимых экономических реформ, которые, мягко говоря, весьма вялые и пока не приносят ожидаемых результатов.

Особое внимание Смолий уделяет партнёрству с Международным валютным фондом . И это не удивительно, ведь Украина должна своему спонсору приличную сумму.

По мнению НБУ, дальнейшее осуществление структурных реформ важно не только для сохранения макрофинансовой стабильности, но и для обеспечения долгосрочного экономического роста в стране. А сотрудничество с МВФ — это залог доверия инвесторов.

Прогнозы подтвердились

Но, тем не менее, в Киеве считают, что текущая экономическая ситуация в целом соответствует прогнозам и ожиданиям регулятора. В частности, в мае потребительская инфляция даже оказалась несколько ниже ожиданий Национального банка. Она продолжит постепенно снижаться до прогнозируемых на конец этого года 8,9% и вернётся к целевому диапазону в середине 2019 года. Замедлению инфляции будут способствовать постепенное исчерпание временных факторов, а также жёсткая монетарная политика. С начала марта учётная ставка остаётся на уровне 17% годовых, поскольку после четырёх повышений учётной ставки подряд монетарные условия пока сохраняются достаточно жесткими. Это всё хорошо, но украинцы на хлеб все эти цифры не намажут.

В целом, несмотря на ослабление интереса инвесторов к развивающимся странам, ситуация на валютном рынке Украины остаётся относительно стабильной. Украина существенно изолирована от международных рынков капитала, поэтому приток краткосрочного капитала в страну, а соответственно и его отток, был незначительным по объёму. Поэтому тенденции на мировых рынках пока не создают рисков для внешней устойчивости украинской экономики.

В свою очередь, динамику курса гривны сейчас определяет внешнеэкономическая конъюнктура, которая способствует увеличению предложения валюты со стороны экспортеров, а также спрос на валюту со стороны импортеров. Но вот кому именно сейчас нужна гривна? Даже сами украинцы в неё не верят, предпочитая держать сбережения исключительно в валюте. Такое недоверие к гривне присуще населению практически любого возраста. Даже пенсионерки, откладывавшие на старость деньги, предпочитали прятать под подушку доллары.

Но реформы, о которых так любят говорить на Украине и которым, между прочим, Киев принуждают иностранные инвесторы, совершенно не влияют на поступление денег в страну. Основным ковшом для денег являются украинские гастарбайтеры, которые посылают миллиарды долларов с заработков себе на родину. С каждым годом количество украинцев, выезжающих на заработки за рубеж, постоянно растёт.

Также украинскую экономику тянет на дно неразрешённый кризис в Донбассе. Пока там продолжается конфликт, Украина будет тратить огромные средства на его поддержание, ведь урегулировать напряжённость Киев, судя по его последним действиям, совершенно не хочет. Война выгодна нынешним украинским властям, потому что пока продолжается вооружённый конфликт, нынешние политики могут спокойно оставаться у власти. Но, с другой стороны, неразрешённость противостояния с ДНР и ЛНР лишает Украину лакомых инвестиций.

Упущенные возможности

Украина действительно остаётся закрытой для внешних рынков. Россия , служившая для украинских предприятий и компаний основным местом сбыта своей продукции, сейчас недоступна. Европе украинские товары и услуги мало интересны — здесь уже прочно засели те же Польша Румыния , которые не хотят делиться с соседом. А внутренний рынок сбыта Украины крайне слаб для того, чтобы там реализовывать продукцию. Но даже в случае улучшения отношений между Москвой и Киевом, сценарий по которому украинские компании вновь вернутся к нам, чтобы занять свою нишу, маловероятен. Там уже всё занято отечественным производителем.

Между тем премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что страна в ближайшие четыре года страна должна выплатить по долгам 27 млрд долларов. По расчётам экспертов, всего Киеву нужно вернуть свыше 117 млрд долларов. Что же, красиво в долг жить не запретишь, главное, не терять осознание того, что деньги эти заёмные.

Напомним, что программа сотрудничества Украины и МВФ предусматривала предоставление 17,5 млрд долларов помощи. Первый транш Киев получил весной 2015 года. Последний транш, согласно ожиданиям Украины, должен был поступить на государственные счета в коне 2017 года. Однако этого до сих пор не произошло.

Мария Сальникова, ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс»:

Окончание 2017 года и I квартал 2018 года были убыточными для золото-валютных резервов страны, так как на этот период пришлись выплаты по долгам, обязательствам и прочие расходы, что утилизировало более 700 млн долларов. А вот уже за апрель сокровищница страны увеличилась на 229 млн долларов и теперь объём резервов Украины составляет 18,42 млрд долларов. На текущий момент объём средств покрывает порядка 3,3 месяца импорта, что граничит с уровнем достаточности ЗВР на крайних значениях. Будут ли спасать Украину кредиторы? Кажется, что этот вопрос уже однозначно решён, и теперь страну будут спасать перманентно, так как без новых кредитов не будет возможности платить по ранее взятым долговым обязательствам. Это и есть та «долговая игла», к которой так стремилось нынешняя правящая политическая элита. К сожалению, с позиции бизнеса на Украине решили, что более выгодно придерживаться образа «нищей и обиженной соседями» страны. Потому создают в СМИ образ злого соседа — России, из-за которой все беды в стране и настали, но при этом не уделяют должного внимания восстановлению экономики как таковой. К чему приводит такая тактика? По данным Госстата, в январе–апреле 2018 года экспорт товаров из Украины в Россию сократился на 6,4% и составил 1,2 млрд долларов (7,7% от общего экспорта). А импорт товаров из России на Украину вырос на 31%, до 2,6 млрд долларов, что составляет 15,2% ввозимых на Украину товаров. То есть замены российским товарам нет, а вот РФ без украинских товаров вполне себе обходится.

Экономика Украины в условиях разрыва деловых связей с Россией может опираться только на рост экономического сотрудничества с Европой. Последнего по факту не происходит, что составляло основной риск развития страны ещё в период революционных событий февраля 2014 года. Вся финансово-экономическая «помощь» Украине со стороны ЕС исчерпывается редкими призывами европейских лидеров к Владимиру Путину предоставить какие-то льготы или послабления — например, не снижать уровень прокачки газа по украинским газопроводам. Излишне говорить, что Европа пытается уходить от своих обязательств перед Украиной, и нежелание принимать активное участие в восстановлении экономики нашего западного соседа пытается скомпенсировать сугубо популистскими, показными актами «безвозмездной» симпатии. Такая позиция ЕС ничего, кроме сожаления и разочарования у нормального человека вызвать не может. Закредитованность Украины вызвана, главным образом, кредитами МВФ, по которым трудно ожидать существенной реструктуризации, т.к. МВФ — это не коммерческая организация, и договариваться там по сути не с кем. Есть только правила МВФ, соблюдение которых позволяет надеяться на продолжение сотрудничества. В условиях сожженных украинско-российских «мостов» и одновременного неучастия Европы в экономической судьбе страны, как нетрудно спрогнозировать, перспективы становятся совершенно безрадужными. Дефолт по кредитам МВФ и возможен, и вероятен. На практике это означает прекращение кредитования Украины со стороны МВФ. Есть слабая надежда, что роль МВФ после дефолта подхватят альтернативные международные кредитно-финансовые структуры — ЕБРР, Всемирный банк, IFC, IDA. Потенциальные объёмы финансовой помощи этих организаций не могут сравниться с возможностями МВФ. К тому же, это будет совсем другая страница истории. На мой взгляд, Украине в сложившейся ситуации нужны не столько структурные реформы, сколько смена парадигмы дальнейшего развития.