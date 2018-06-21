Contact с Украиной потерян

Украинские спецслужбы заявили, что раскрыли схему обхода антироссийских санкций, которую использовала одна платёжных систем РФ . Неопровержимые доказательства Служба безопасности передала коллегам из Нацбанка.

По всей видимости, речь может идти о сервисе Contact, пишет «Коммерсант». По данным издания, система предоставляла сервис по переводу денег на Украину . Это стало возможно благодаря содействию международной системы Tyme. Но Нацбанк Украины не сидел без дела и 14 июня принял решение об отзыве у неё лицензии. При этом ещё в начале весны Tyme была признана одной из крупнейших систем денежных переводов на Украине и даже успела получить статус социально значимой.

Напомним, что из-за санкций, введённых Киевом, деятельность некоторых российских платёжных систем оказалась недоступной. Изначально Contact в украинский санкционный список не попал, однако лицензия компании была отозвана НБУ в 2015 году в разгар противостояния с Россией и расцвета санкционного давления на Москву . Формально регистрацию Contact в НБУ не продлили из-за смены оператора. Также технически под санкции компания не попала ещё и потому, что её не было в реестре Нацбанка на момент их введения.

Между тем система Contact официально заявила, что не нарушала украинское законодательство.

«Переводы из РФ в Украину и в обратном направлении посредством Contact не осуществлялись», — сказали в пресс-службе, успев пояснить при этом, что зарубежные партнёры платёжной системы осуществляли переводы на Украину, что является общемировой практикой и соответствует как российскому, так и местному законодательству.

Также в Contact открестились от связей с Tyme, заявив, что никаких соответствующих договорённостей между ними не было. Кроме того, в российской пресс-службе Tyme сказали, что не имеют отношения к украинской структуре.

Напомним, что система Contact в октябре 2017 года запустила перевод денежных средств в режиме онлайн. Её клиенты получили возможность отправлять переводы в режиме реального времени в 170 стран мира. Осуществить отправку можно с помощью карт Visa , Masterсard или «Мир».

Как пояснили News.ru в CERT-GIB, без лицензии Tyme, через которую якобы работали в Contact, совершать переводы, работать с банками и, по сути, вести бизнес в стране, связанной с денежными переводами, нельзя. Т.е. таким образом и была осуществлена блокировка работы сервиса.

Санкции Киева

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко ввёл среди прочих и санкции против российских платежных систем. Тогда, в октябре 2016 года, под запрет попали популярные у нас «Золотая Корона», «Колибри», UNIStream, «Лидер», Anelik, а также Blizko. Позже Нацбанк Украины сделал невозможным использование WebМoney, «Яндекс. Деньги» QIWI Wallet. Москва, со своей стороны, в 2017 запретила проводить денежные переводы на Украину с использованием иностранных систем платежей. По замыслу депутатов, разрабатывавших ответные действия, в случае нарушения запретов ЦБ РФ должен наложить на лицо, осуществившее перевод, штраф в размере самого платежа.

Как утверждала ранее газета «Ведомости» , Contact, а также «Золотая Корона» могли работать на Украине через партнёра — IntelExpress, зарегистрированного в Грузии

Эксперты не исключают, что для того, чтобы проводить операции по переводу денег на Украине, нужно привлечь третью сторону. Платёжная система аккумулирует платежи в эту страну, после чего передаёт их стороннему сервису, который, со своей стороны, перепоручает проведение операций компании, работающей в украинской юрисдикции.

Согласно информации Банка России, объём денежных переводов, отправленных физлицами из РФ за границу и поступивших к нам из-за рубежа, уменьшился в феврале. Так, из России было отправлено переводов на $553 млн в эквиваленте против $571 млн в январе. В страны дальнего зарубежья был отправлен $121 млн, а в СНГ — $432 млн При этом в Россию поступило переводов на $203 млн Объем переводов из стран Содружества вырос до $130 млн, а из стран дальнего зарубежья оказался на уровне $73 млн