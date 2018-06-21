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Contact с Украиной потерян
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Contact с Украиной потерян 

News.ru 2 часа назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gail Orenstein
Украинские спецслужбы заявили, что раскрыли схему обхода антироссийских санкций, которую использовала одна платёжных систем РФ. Неопровержимые доказательства Служба безопасности передала коллегам из Нацбанка.
По всей видимости, речь может идти о сервисе Contact, пишет «Коммерсант». По данным издания, система предоставляла сервис по переводу денег на Украину. Это стало возможно благодаря содействию международной системы Tyme. Но Нацбанк Украины не сидел без дела и 14 июня принял решение об отзыве у неё лицензии. При этом ещё в начале весны Tyme была признана одной из крупнейших систем денежных переводов на Украине и даже успела получить статус социально значимой.
Напомним, что из-за санкций, введённых Киевом, деятельность некоторых российских платёжных систем оказалась недоступной. Изначально Contact в украинский санкционный список не попал, однако лицензия компании была отозвана НБУ в 2015 году в разгар противостояния с Россией и расцвета санкционного давления на Москву. Формально регистрацию Contact в НБУ не продлили из-за смены оператора. Также технически под санкции компания не попала ещё и потому, что её не было в реестре Нацбанка на момент их введения.
Между тем система Contact официально заявила, что не нарушала украинское законодательство.
«Переводы из РФ в Украину и в обратном направлении посредством Contact не осуществлялись», — сказали в пресс-службе, успев пояснить при этом, что зарубежные партнёры платёжной системы осуществляли переводы на Украину, что является общемировой практикой и соответствует как российскому, так и местному законодательству.
Также в Contact открестились от связей с Tyme, заявив, что никаких соответствующих договорённостей между ними не было. Кроме того, в российской пресс-службе Tyme сказали, что не имеют отношения к украинской структуре.
Напомним, что система Contact в октябре 2017 года запустила перевод денежных средств в режиме онлайн. Её клиенты получили возможность отправлять переводы в режиме реального времени в 170 стран мира. Осуществить отправку можно с помощью карт Visa, Masterсard или «Мир».
В июле прошлого года ЦБ РФ вернул Contact статус национально значимой системы. В марте российский регулятор перерегистрировал платежную систему с новым оператором — Киви Банком, до этого оператором выступала НКО «Рапида».
Как пояснили News.ru в CERT-GIB, без лицензии Tyme, через которую якобы работали в Contact, совершать переводы, работать с банками и, по сути, вести бизнес в стране, связанной с денежными переводами, нельзя. Т.е. таким образом и была осуществлена блокировка работы сервиса.

Санкции Киева

Напомним, что президент Украины Пётр Порошенко ввёл среди прочих и санкции против российских платежных систем. Тогда, в октябре 2016 года, под запрет попали популярные у нас «Золотая Корона», «Колибри», UNIStream, «Лидер», Anelik, а также Blizko. Позже Нацбанк Украины сделал невозможным использование WebМoney, «Яндекс. Деньги» и QIWI Wallet. Москва, со своей стороны, в 2017 запретила проводить денежные переводы на Украину с использованием иностранных систем платежей. По замыслу депутатов, разрабатывавших ответные действия, в случае нарушения запретов ЦБ РФ должен наложить на лицо, осуществившее перевод, штраф в размере самого платежа.
Как утверждала ранее газета «Ведомости», Contact, а также «Золотая Корона» могли работать на Украине через партнёра — IntelExpress, зарегистрированного в Грузии.
Эксперты не исключают, что для того, чтобы проводить операции по переводу денег на Украине, нужно привлечь третью сторону. Платёжная система аккумулирует платежи в эту страну, после чего передаёт их стороннему сервису, который, со своей стороны, перепоручает проведение операций компании, работающей в украинской юрисдикции.
Согласно информации Банка России, объём денежных переводов, отправленных физлицами из РФ за границу и поступивших к нам из-за рубежа, уменьшился в феврале. Так, из России было отправлено переводов на $553 млн в эквиваленте против $571 млн в январе. В страны дальнего зарубежья был отправлен $121 млн, а в СНГ — $432 млн При этом в Россию поступило переводов на $203 млн Объем переводов из стран Содружества вырос до $130 млн, а из стран дальнего зарубежья оказался на уровне $73 млн
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