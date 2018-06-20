Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ

Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию

«Четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — сказал Полторак.

Обозначенную сумму Киев может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, добавил военачальник.