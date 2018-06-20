Ещё
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кикабидзе предрек крах России
Кикабидзе предрек крах России

Киев задумал нацелить американские комплексы Patriot на Россию 

Lenta.ru 1 час назад
Украине следует разместить на границе с Россией американские зенитно-ракетные комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. С таким заявлением в среду, 20 июня, выступил министр обороны страны Степан Полторак, передает «Интерфакс».
«Четырех миллиардов долларов хватило бы нам, чтобы мы купили пять дивизионов системы ПВО Patriot и полностью могли бы закрыть границу с Россией», — сказал Полторак.
Обозначенную сумму Киев может получить в результате мероприятий по борьбе с контрабандой, добавил военачальник.
30 апреля стало известно о прибытии на Украину американских противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину. Президент Украины Петр Порошенко 22 мая сообщил об их первом испытании, указав, что оружие будет применяться в случае наступления России. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отметил, что бойцы ВСУ испытали новое оружие не на макете, а на реальном танке.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии4  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1622
Трагически погиб российский ведущий86
Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня20
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами154
ВСУ захватили стратегические позиции в Донбассе46
Видео
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение