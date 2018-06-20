ВСУ захватили стратегические позиции в Донбассе

ВСУ заявили о захвате «стратегических позиций» в Донбассе

Вооруженные силы Украины заявили о наступлении в Донбассе, в результате которого якобы удалось продвинуться на два километра и укрепиться возле луганского села Желобок.

Украинские силовики заняли новые стратегические позиции в районе Желобка Луганской области, сообщает УНИАН . Вокруг села военные якобы создали полосу обеспечения глубиной до двух километров на участке обороны одной из бригад первого эшелона.

«Позиции боевого охранения были не только заняты, но и оборудованы в инженерном отношении в полном объеме. Задачи выполнялись в течение двух недель в условиях абсолютной секретности. В ходе выполнения задания потерь среди наших военных нет», — сообщает пресс-служба «операции объединенных сил».

Во вторник в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что из-за обстрелов со стороны ВСУ получила ранение жительница Желобка.