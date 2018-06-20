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Украинский город хотят переименовать из-за «агента Путина»
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В Раде предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В повестку дня заседания Верховной рады Украины на среду включили вопрос о переименовании города Переяслав-Хмельницкий, чтобы исключить из него упоминание о гетмане Богдане Хмельницком, который пошел на воссоединение русских земель — Московского царства и Малороссии. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Игорь Попов.
"Сегодня в повестке дня Рады — переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина", — иронизирует депутат.
Попов также прогнозирует, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.
"Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту", — написал нардеп.
С автором поста поспорил экс-вице-спикер Рады националист Николай Томенко.
"Игорь, не пиши исторических глупостей. У нас есть город Хмельницкий, а исторический город Переяслав знаменит еще с княжеских времен! А потом политбюро ЦК КПСС (точнее, президиум ВС СССР и ЦК КП (б) У) по случаю юбилея Переяславской рады переименовали этот город и переписали нашу историю. Мол, украинцы отдавали жизнь, чтобы жить под Россией, вот и Переяслав-Хмельницкий тому подтверждение", — пояснил Томенко цель переименования.
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