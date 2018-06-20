Украинский город хотят переименовать из-за «агента Путина»

В Раде предложили переименовать Переяслав-Хмельницкий

"Сегодня в повестке дня Рады — переименование города Переяслав-Хмельницкий. Вторую часть названия надо убрать, Хмельницкий оказался скрытым коммунистом и агентом Путина", — иронизирует депутат.

Попов также прогнозирует, что в дальнейшем упоминание Хмельницкого будет ликвидировано и из других топонимов.

"Но на этом останавливаться нельзя. Теперь, видимо, надо убрать соответствующую фамилию из названия города Хмельницкий, улицы Хмельницкого в Киеве (вернуть ей прежнее название), заменить голову памятнику Хмельницкого на более политкорректную и развернуть коня, чтобы всадник показывал булавой в другую сторону. В Киеве жара, 451 по Фаренгейту", — написал нардеп.

С автором поста поспорил экс-вице-спикер Рады националист Николай Томенко