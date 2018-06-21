Ещё
Донецкую область возглавит чекист
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Донецкую область возглавит чекист 

Lenta.ru 2 часа назад
Кабинет министров Украины назначил генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куця на должность главы Донецкой военно-гражданской администрации (представитель украинской власти на подконтрольной Киеву части региона). Об этом в эфире «5 канала» заявил ранее занимавший этот пост Павел Жебривский.
«Это уже не секрет. Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность [главы Донецкой военно-гражданской администрации]», — сообщил Жебривский.
Родившийся в Ростове-на-Дону и живший в России до середины 1990-ых годов Куць с 2015 по 2017 год был начальником управления СБУ в Донецкой области, после чего возглавил вновь созданное Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.
О своей отставке с поста главы Донецкой военно-гражданской администрации Жебривский объявил 11 июня. За три года пребывания на этой должности он отметился рядом резонансных заявлений — рассказал о своем желании воевать с Россией, обещал «вернуть» Кубань, Воронеж и Ростовскую область в состав Украины, поведал о трехтысячелетней истории украинской нации и пообещал восстановить разрушенный Донбасс за счет России.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии88  Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Массовое ДТП в центре Москвы: четверо погибших225
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона51
Силуанов порадовал пенсионеров224
Кикабидзе оправдался за слова про СССР183
Британская чиновница стала жертвой мести20
Видео
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
00:44
Как попасть из клозета на свадьбу
Общество
Тигр попытался перекусить посетителем зоопарка
Общество Происшествия
01:54
Безработных отправят на досрочную пенсию
Личный счет Общество
03:32
Москвич выпрыгнул из окна ради спасения телефона
Происшествия
03:31
Аманти и Казаченко сделали заявление
Шоу-бизнес
00:31
Президент Южной Кореи прибыл в Россию
Политика Азия
01:25
Донецкую область возглавит чекист
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение