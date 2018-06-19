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Экипажу «Норда» вернули российские паспорта
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Власти Украины вернули экипажу «Норда» российские паспорта 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Экипажу крымского рыболовецкого судна «Норд», удерживаемого на Украине, вернули российские паспорта, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
По ее словам, еще есть вопросы, которые необходимо закончить в правовом поле Украины, передает РИА «Новости».
«По поводу возврата морякам паспортов: да, вернули, но это промежуточный вариант, который не несет каких-то важных последствий, так как суды по всем эпизодам перехода еще идут. Просто возвращение людям тех документов, на которые они имеют право», — сказала Шевелева.
Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.
Украинские правоохранительные органы отобрали у экипажа судна отобрали российские паспорта, назвав называли нарушением порядка выезда из «оккупированной территории» наличие у всех членов экипажа «так называемых паспортов граждан России, выданных в городе Керчь».
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