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Порошенко вступился за Януковича. К чему бы это?
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Президент Украины вступился за своего предшественника. К чему бы это? 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
По конституции ли мы поступили, когда лишили Виктора Януковича президентских полномочий? С таким вопросом Петр Порошенко обратился в высший орган судебной власти незалежной.
Конституционный суд Украины поставлен перед тяжелым выбором. Подтвердить или опровергнуть правомерность действий по отношению к Виктору Януковичу, который был лишен статуса главы государства простым большинством в Верховной раде? Об этом событии четырехлетней давности судей заставило вспомнить письмо. Не от Януковича, как ни странно, а от Петра Порошенко.
Действующему президенту незалежной вдруг показалось, что, вроде, какие-то статьи конституции будто бы были нарушены в феврале 2014-го года. Или не были? Короче, надо проверить, таков наказ.
Но с чего это Петр Алексеевич — яростный критик экс-президента Януковича — забеспокоился? Мало ли дел у такого успешного впередсмотрящего, чтобы оглядываться назад, да еще так далеко, да еще на такую неприемлемую для него политическую фигуру? И, в конце концов, когда это Петра Порошенко заботило соблюдение его родной конституции — даже смешно! Однако ему самому сейчас не до смеха.
То ли сон приснился, то ли музыкой какой навеяло, а подумалось украинскому лидеру, что могут, ну могут с ним поступить ровно так, как поступили с Виктором Януковичем! Без всякой процедуры импичмента, про которую в конституции написано, без всяких трехсот голосов в Раде — на глазок, "скорее много, чем мало", — и все, и ты уже никто. Только тебя, как Януковича, на вертолете спасать не будут, и это Порошенко тоже, видимо, понятно.
Страх повторить судьбу Януковича — такое объяснение письму Порошенко в конституционный суд дали некоторые украинские политики. И оно кажется убедительным. Во всяком случае, укладывается в линейку президентских действий с приближением выборов 2019 года. Здесь вам и зачистка медиапространства, и поддержка новых антироссийских инициатив Евросоюза — все правильно, мистер Порошенко, но ему все равно как-то шатко и зябко, как на сквозняке у дверного косяка. Спокойнее было бы, если б главный государственный закон защитил.
Вспомнил о законе, когда уже сейчас поддержки почти никакой, а на следующий год будет и без всякого "почти"! Чем же закон-то поможет? Предположим, конституционные судьи решат, что лишение Януковича президентских полномочий недействительно. Значит, на Украине автоматически возникают два действующих президента? И будут они, как братья Рюрики, что ли, управлять страной? Нет, конечно. Ну а если главный украинский суд решит, что закон четыре года назад не был нарушен, то нет и спасения от страха Петру Порошенко.
Можно, конечно, предположить — в порядке вольной фантазии, — что Петр Алексеевич всерьез взялся за наведение порядка на всех этажах украинской власти, начиная с закона-святыни. Но кого он хочет обмануть, когда строит из себя целомудренную Фемиду? Он не то что глаза не завяжет на манер богини правосудия — он теперь и вовсе веки сомкнуть боится. Страна такая, мягко говоря, не суверенная, что моргнуть не успеешь, как окажешься в ситуации "без меня меня женили". Помните, как там в этой песенке поется — "Я на горке стою, слезки катятся". А то и вовсе слить могут. Тоже страшно. Тоже описанный случай — в "Суете вокруг дивана" у Стругацких герой все переживал: "Не просочиться бы в канализацию"…
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