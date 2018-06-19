Раскрыт тайный аккаунт Порошенко в Facebook

Журналист рассказал о секретном аккаунте Петра Порошенко в Facebook

Президент Украины Петр Порошенко помимо авторизованных официальных страниц в социальных сетях, в течение четырех лет вел и "секретную" страницу в Facebook для общения с политиками и близкими друзьями. Тайну президента раскрыл журналист принадлежащего олигарху Коломойскому телеканала "1+1" Александр Дубинский

"Анонсирую эксклюзив — личная страница Петра Порошенко в Facebook, которую он ведет под вымышленным именем. Что пишет Порошенко? Кого репостит? С кем дружит?

Кого любит, а кого ненавидит? Какие кулинарные рецепты собирает? И какую музыку слушает? Скоро в серии публикаций "Петр Порошенко: президент, который не хочет взрослеть", — написал сегодня ночью на своей странице в социальной сети Дубинский.

Немногим позже он раскрыл интригу. По словам журналиста, на протяжении более чем четырех лет Порошенко скрывался в сети под псевдонимом Peter Lions. "Петр Лев. С аватаркой Питера Пэна. Как сказал один мудрый человек, с которым я обсуждал публикации Порошенко: "Он одновременно и "царь зверей", и "волшебник-супергерой". Это клиника для взрослого человека. У меня внук сейчас в таком же образе", — пишет Дубинский.

Журналист сообщил, что сразу после раскрытия инкогнито Порошенко, он закрыл свою страницу от досужего интереса, сделав ее доступной только для друзей. "После моего поста о начале публикации скринов с личной страницы президента Порошенко — он эту страницу зачистил, а меня удалил из друзей. Придумать лучшего доказательства аутентичности сложно. Спасибо, Петр Алексеевич. Кстати, Петр Алексеевич, получил массу удовольствия, пока наблюдал, как вы чистили свою страницу сегодня до 2.35 ночи", — сообщил Дубинский.