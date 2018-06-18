Ещё
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма 

Lenta.ru 26 минут назад
Украина после продления антироссийских санкций Евросоюза должна перейти к «деоккупации» Крыма. Об этом в понедельник, 18 июня, в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
«Спасибо нашим друзьям в ЕС за продление "крымских" санкций еще на год», — написал Климкин.
Также министр указал, что теперь «мы должны переходить от политики "непризнания" к деоккупации».
Решение о продлении ограничительных мер до 23 июня 2019 года Совет Евросоюза принял 18 июня. В сообщении, размещенном на сайте Совета, указывается, что санкции распространяются на базирующиеся на территории Евросоюза компании и лица. В частности, ограничивается импорт товаров из Крыма и экспорт продукции на полуостров, а также инвестиции в регион, покупка на его территории недвижимости и туристическая деятельность.
Евросоюз, США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением к России Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии33  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла трудовая угроза147
«Кто-то подставил Путина»90
Основатель московского банка умер в тюрьме26
Россиянам пообещали небывалый рост пенсий265
Тяжелобольной Билан обратился к народу147
Видео
27:12
Над Россией нависла трудовая угроза
Экономика
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
10:33
Скажи потоку Nein: Киев призывает Берлин в союзники
Экономика В мире
01:38
Питон-гигант чуть не задушил мужчину
Происшествия
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
00:29
Жадные чайки атаковали машину
Общество
05:22
Киев решил перейти к «деоккупации» Крыма
Украина В мире
01:26
Пьяный пассажир подрался в самолете и пожалел
Происшествия
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение