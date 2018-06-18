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Киев обещает отгородить Харьковскую область от России «Стеной»
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УП: Киев обещает отгородить Харьковскую область от России «Стеной» до конца года 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
Министр внутренних дел Арсен Аваков прогнозирует, что строительство участка границы так называемого проекта «Стена» в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года. Как пишет «Украинская правда», политик отметил, что параллельно работы по убустройству границы будут продолжаться и на других участках.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прогнозирует, что строительство участка границы так называемого проекта «Стена» в Харьковской области будет завершено до конца 2018 года. Как пишет «Украинская правда», об этом он сообщил во время рабочего визита в Харьковскую область.
«Инженерное обустройство государственной границы продолжается, несмотря ни на что. Граница с Россией будет обустроена, несмотря на все противостояния пророссийских сил. Именно в Харьковской области протяженность границы 270 километров, 220 мы уже обустроили. Уже в этом году все работы будут завершены. Параллельно продолжаются работы на луганском и сумском участках границы», — заявил министр.
По его словам, для усиления охраны границы с Россией в государственной пограничной службе создано 5 комендатур быстрого реагирования.
«Такие подразделения призваны защищать границу в случае необходимости и обеспечивать подход основных сил. Таких насчитывается уже 5. Большинство из них уже прошли боевую выучку и подтвердили способность выполнить поставленные задачи. Комендатура быстрого реагирования способна действовать автономно на любом участке государственной границы», — сказал Аваков.
RT на русском: последние новости
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