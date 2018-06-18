«Украина может потерять Карпаты»

На Украину надвигается катастрофа — с таким предостережением выступил перед Верховной Радой депутат от партии «За жизнь» Вадим Рабинович. По мнению нардепа, Европейский союз активно затягивает Киев в долговую кабалу и предпринимает попытки «расхитить национальное богатство» страны.

Рабинович боится того, что взамен кредитного транша Евросоюза в размере €1 млрд от Украины потребуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка (бревен — «Газета.Ru» ). Сначала Киев вернет этот миллиард международным кредитным организациям в качестве процентов, а вскоре после этого — «лишится Карпат», передает ФАН.

По мнению депутата Рабиновича, выдаваемый Евросоюзом Украине транш является «преступным», и принять эту «подачку с барского плеча» может только преступник. Украинский парламентарий отметил, что до конца 2018 года Киеву необходимо будет выплатить $12,5 млрд, в 2019 году — $12,1 млрд, а до конца 2020 года — еще $10,2 млрд

По подсчетам Рабиновича, всего на плечах Украины лежит долгов в размере $117 млрд

«Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», — заявил нардеп.

Кроме того, депутат призвал «не идти на поводу у Международного валютного фонда », а единственным выходом из сложившегося на Украине кризиса, по мнению Рабиновича, может стать дефолт.

В апреле 2018 года нардеп Вадим Рабинович заявил, что Запад хочет сменить на Украине власть. Об этом президент Всеукраинского еврейского конгресса заявил в интервью телеканалу «112 Украина». По словам Рабиновича, для «правящей системы» в Киеве сложилась «очень простая и достаточно тупиковая ситуация». Нардеп предположил, что «абсолютно все» поняли «сигнальчики», исходящие от Запада и говорящие только о том, что западные государства требуют «смены власти» на Украине.

Напомним, что в начале июня Евросоюз одобрил транш в размере $1 млрд для Киева: деньги должны пойти на проведение реформ и стабилизацию украинской экономики. В начале февраля 2018 года глава представительства Международного валютного фонда на Украине Йоста Люнгман заявил, что для предоставления этого транша Киев должен выполнить четыре основных условия: создать Антикоррупционный суд, привести цены на газ к рыночному уровню, сдерживать инфляцию и сохранить политику гибкого обменного курса, увеличивая золотовалютные резервы, сообщает НСН.

Спекуляции вокруг уничтожения карпатских лесов ходят по Украине уже довольно давно:

еще в 2016 году президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Киев «в ближайшие несколько недель» согласится возобновить поставки леса-кругляка в страны Евросоюза.

Мораторий на экспорт леса был введен Верховной радой в апреле прошлого года, а спустя три месяца документ завизировал президент Петр Порошенко . Он вступил в силу с 1 ноября 2015 года для древесных пород, а для сосны начнет действовать с 1 января 2017 года. Ограничения на экспорт леса действуют на десятилетний срок.

Решение о государственном моратории было связано со стремительной вырубкой леса. Если в 1996 году показатель лесистости относительно площади региона в западной Украине составлял 16%, то в 2015 году снизился до 11%.

Оптимальным уровнем лесистости считается 20%, а для его достижения нужно засадить деревьями около 2,5 млн га.

Масштабы вырубки оказались настолько велики, что в августе 2015 года губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль своим решением фактически приостановил экспорт.

Он запретил выдавать в области сертификаты, без которых заниматься экспортированием леса в рамках закона невозможно.

Мораторий связан еще и с тем, что экспорт древесины не приносит больших денег. По данным Государственной пограничной службы Украины, в 2014 году дерева и изделий из него экспортировали на сумму $1,2 млрд, а в 2015 году — $1,1 млрд