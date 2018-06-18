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Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
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Порошенко: Украина создаёт в ЕС группу по противодействию «Северному потоку-2» 

RT на русском 46 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Пётр Порошенко заявили, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2».
«Я убеждён, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его («Северный поток-2». — RT) остановить… Именно поэтому мы сейчас создаём группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2», — написал Порошенко в своём Twitter.
Ранее украинский президент заявил, что проект «Северный поток — 2» не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован.
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Комментарии37  Ещё 10 источников 
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