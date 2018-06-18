Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Пётр Порошенко заявили, что Киев создаёт группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2».
«Я убеждён, что совместными, объединенными усилиями мы сможем его («Северный поток-2». — RT) остановить… Именно поэтому мы сейчас создаём группу в Евросоюзе, которая должна остановить «Северный поток-2», — написал Порошенко в своём Twitter.
Чому зупинка проекту «Північний потік-2» надзвичайно важлива для України? Бо він будується не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію, а щоб залишити Україну без грошей на фінансування нашої оборони.
Детальніше читайте тут — https://t.co/1KB3Q2Rnn5 pic.twitter.com/0kRk0tMpKg— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 июня 2018 г.
Ранее украинский президент заявил, что проект «Северный поток — 2» не окажет большого влияния на экономику Украины, так как не будет реализован.