Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»

Чому зупинка проекту «Північний потік-2» надзвичайно важлива для України? Бо він будується не для того, щоб економічними факторами провести диверсифікацію, а щоб залишити Україну без грошей на фінансування нашої оборони.



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