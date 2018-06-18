«На Украине назревает катастрофа»

На Украине рассказали о надвигающейся катастрофе

По словам политика, европейские государства "под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины".

"У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Мы не просто сейчас будем выбирать новое правительство. Я хочу сказать, что происходит в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов (долларов. — Прим. ред.) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро. — Прим. ред.) нам дает Европа, но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет", — посетовал парламентарий.

Он также назвал выдаваемый Киеву кредитный транш "преступным" и заявил, что принять его может лишь "преступник". Рабинович напомнил, что до конца 2018 года Украине предстоит выплатить 12,5 миллиарда долларов, в 2019-м, вне зависимости от того, кто победит на предстоящих выборах президента, — 12,1 миллиарда долларов, а до конца 2020 года — еще 10,2 миллиарда. В общей сложности, по расчетам депутата, Киев будет вынужден заплатить 117 миллиардов долларов долгов.

"Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну", — сказал политик, призвав власти страны прекратить "идти на поводу у МВФ".

Помимо этого, Рабинович выразил мнение, что единственным выходом из сложившегося кризиса может стать лишь дефолт.

В 2016 и 2017 годах Украина получила от Международного валютного фонда два транша в миллиард долларов каждый. Новый транш Киев рассчитывал получить до конца прошлого года, однако этого до сих пор не произошло.